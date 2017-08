Jsem zvědavý, jak budou hrát Dánové, těší se třinecký Svačina

„V minulé sezoně jsme si Ligu mistrů užili,“ řekl Svačina. „Taková soutěž vám na startu sezony hodně pomůže. Všechno tam jsou kvalitní soupeři. Podíváte se za hokejem někam jinam, než když hrajete přáteláky a turnaje po okolí.“

A naberete i nové zkušenosti?

Těžko říct, i když každý kvalitní zápas nás všechny posouvá dále. Skoro se všemi zeměmi, co jsou v Lize mistrů, jsme už ale hráli. Víme, jaký styl mají Němci či Švédové. Teď máme ve skupině i Dány a s nimi jsem osobně nikdy nehrál. Zajímá mě, jaký hokej předvedou.

Co od nich čekáte?

Popravdě vůbec netuším. Trenéři zkusí natočit jejich večerní čtvrteční trénink, abychom je v pátek dopoledne před zápasem ještě rozebrali. Jenže dneska už bruslí všichni, bude to velice bruslivý tým. Podle mě ten zápas s nimi bude také hodně o osobních soubojích.

Jak na tom bude Třinec?

Cíl je jasně daný - postoupit ze skupiny. Ale to chce každý. Nevěřím, že by někdo řekl, že bere Ligu mistrů jenom jako přípravu a bude se soustředit na domácí ligu. Pokud projdeme dále, tak ve vyřazovacích bojích se může stát cokoliv. Rád bych napodobil české týmy z minulé sezony, třeba Spartu, která prošla až do finále a výhra jí jen těsně utekla. Byl bych rád, kdyby se něco takového podařilo nám, anebo kterémukoli jinému českému celku.

S Libercem jste v minulém ročníku vypadli s Vítkovicemi. Teď už zřejmě vzájemný český souboj nebude, když pořadatelé Ligy mistrů omezili počet klubů z jednotlivých států.

Přesto se může stát, že narazíme na nějaký český tým. Ale když už hrajete takovou soutěž, tak každý raději jede do Finska, Švýcarska, než aby zase hrál s českým protivníkem, s kterým se střetává celý rok v lize. Jsem rád, když mohu hrát proti někomu úplně novému. A Liga mistrů nám to umožní.

Takže je dobře, že počet mužstev je menší?

Mně se to líbí, jsem rád, že to šlo tímto směrem. Už to je fakt Liga mistrů. Ne jako dříve, kdy v ní byly týmy, které za účast zaplatily.