Další ztráta. Budou litoměřičtí hokejisté bez play-off?

„Bohužel už to nemáme ve vlastních rukou, ale ještě pořád žijeme a věříme,“ hlásí za kabinu jeden z trenérů Daniel Tvrzník.

Litoměřice ruply 2:3 po nájezdech a dvě kola před koncem jsou dál mimo desítku. Na poslední tři místa jsou čtyři uchazeči: 8. Přerov 70 bodů, 9. Benátky 70, 10. Frýdek 68, 11. Litoměřice 65.

Kališníci mají horší vzájemnou bilanci s Přerovem i s Frýdkem. V sobotu hrají právě v Benátkách, v pondělí končí doma s Kadaní.

„Pokud zvítězíme v Benátkách, bude to boj do posledního kola,“ burcuje Tvrzník. Ke smůle Litoměřic je reprezentační přestávka a jejich poslední tři soupeři byli a budou nadopovaní z extraligových klubů. Most je farmou Litvínova, Benátky Liberce a Kadaň Chomutova. „Pech, ale nic s tím neuděláme. Bohužel my žádné hráče z Hradce Králové nemůžeme využít, naše forma spolupráce je jiná. Když Most posílilo sedm hráčů z Litvínova, je to úplně jiný tým. Ale i náš je kvalitní, měli jsme vyhrát,“ ví Tvrzník.

Most se vyzbrojil třeba o útočníka Martynka či beka Pilaře, tahouny extraligové Vervy. Litoměřice po zásazích Ondráčka a Nedvídka dvakrát vedly, hosté před 830 fanoušky pokaždé dorovnali zásluhou Smolky. Válku o bonusový bod rozsekl v rozstřelu Válek.

Kališníci ztratili čtvrtý z posledních pěti zápasů. „Na hráčích je bohužel deka. Vždyť většina porážek byla o gól,“ štve Tvrzníka. „Bohužel nám chybí jeden rozdílový hráč, který by zápas zlomil v náš prospěch. Když dáme hodně gólů, hodně jich i dostaneme. A když jich dostaneme málo, málo jich i dáme.“

Pokud budou Litoměřice pouze v play-out, bude to zklamání. „Protože jsme na 99 procent zachránění, nám ani fanouškům skupina o udržení nic nedá,“ bojí se kouč.

Most ztrácí 10 bodů na předposlední Kadaň, která vyhrála i díky dvěma gólům Kašeho v Třebíči 4:3 v prodloužení. Ústí povýšilo na 6. místo, ve 3. třetině otočilo duel na Slavii na 2:1, skórovali Roubík a Kasík.