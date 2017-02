Hokejisté Litoměřic jsou bez play-off, Most se přiblížil sestupu

„Chtěl bych poděkovat našim fanouškům, kteří nám tu vytvořili perfektní atmosféru. Viděli jsme vyrovnaný zápas, bohužel se špatným koncem pro nás. Ale to, jakým způsobem do něj dnes vstoupili rozhodčí, to mi hlava nebere. Jejich výkon budu rozdýchávat hodně dlouho. Tak jednostranně rozhodovat zápas, to jsem dlouho neviděl,“ stěžoval si na klubovém webu litoměřický kouč Daniel Tvrzník.

Stadion potřeboval pro udržení naděje na předkolo vyhrát a vedl po Loskotově trefě. Jenže Špaček, Mikyska a Černoch do konce 2. části otočili na 3:1. Loskot ve 3. třetině ještě vykřesal naději pro Litoměřice, při závěrečné power-play však Prokeš trefil odkrytou bránu hostů a definitivně poslal Stadion do záchranářského play-out.

To se bude hrát v podstatě bez náboje, protože téměř jistým sestupujícím už je Most. Po porážce 2:5 s Kadaní, mosteckým konkurentem v boji o udržení, ztrácí odpadlík na předposlední místo 13 bodů a na smazání obří ztráty má pouze sedm zápasů. Poslední kolo základní části a šest utkání v play-out.

Dneska jsme zklamaní, ale zítra musíme přijít na zimák a sejít se. Život není o hokeji, dneska jsme prohráli zápas, ale určitě tím svět nekončí,“ říkal klubovému webu mostecký kouč Aleš Totter. „S Kadaní to byl pouhý jeden zápas a nějaký pokus o zázrak, ale jinak je to o celé sezoně. Musíme si to všichni zhodnotit a ukázat si věci, které tady nefungují. A poučit se z toho, protože z porážek se člověk poučí nejvíc. Tímto by si měl projít každý hráč, bude pak silnější po hráčské i po lidské stránce.“