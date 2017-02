Do posil jsme se netrefili, přiznal litoměřický kouč Tvrzník

V létě jste přivedli Paločka, Pletku a Rubeše. Měli být oni těmi tahouny?

Měli. A bohužel to ani jednomu nevyšlo, každému z jiného důvodu. Myslím, že jako tým jsme ve většině zápasů horší nebyli, prohrávali jsme o gól o dva. Ale ta kvalita v útočné fázi tam prostě nebyla, což byl ten kámen úrazu.

Jak teď pojmete skupinu play-out, když už vám o nic nejde?

Řešíme, jestli vyzkoušíme nějaké mladé hráče s ohledem na příští sezonu, nebo jestli to dohrajeme s kádrem, který tady je. Nikdo nechce prohrát šest zápasů v řadě, snad kluci nějakou motivaci v sobě najdou a i my je musíme dokázat namotivovat. Odklouzat šest zápasů, to samozřejmě nikomu nic nedá.

Litoměřice jsou v 1. lize pořád týmem na hraně play-off. Proč?

Musíme to vzít realisticky. Litoměřice asi nikdy nebudou patřit k těm bohatším klubům 1. ligy. Letos se nám nepovedlo přivést hráče, jakými byli v minulosti Čermák či Bílek, proto jsme se nedostali v tabulce výš. My budeme mít vždy spíš levnější, pracovité a mladší hráče a těm musí sezona extrémně vyjít, abyste mohli hrát někde od 6. místa nahoru. Proti konkurentům máme rozpočet na platy hráčů poloviční či třetinový, to je realita.

V posledních čtyřech sezonách jste byli jednou ve čtvrtfinále a dvakrát v předkole, letos vám uniklo o jedinou příčku. Jak hodnotíte to čtyřleté období?

Letos to samozřejmě úspěch není, každý chce pořád vyhrávat, ale někdy se to prostě nepodaří. Na druhou stranu jsme nikdy neměli vyloženě hroznou sezonu, nikdy jsme nehráli o padáka. Když srovnám kvalitu našeho kádru s Kadaní nebo s Mostem, tak si myslím, že nemáme lepší tým. A přece jsme skončili výš. Asi jsme odehráli to, na co jsme měli.

Už máte v hlavě nějaké změny na příští sezonu?

Především budeme jako každý rok řešit, jak dál. Za posledních sedm let je to pořád stejné, pokud bychom nenašli partnery na příští sezonu, bude to problém. Nejistota to určitě je, ale já jsem optimista, věřím, že Litoměřice v první lize pokračovat budou. Uděláme pro to všechno.