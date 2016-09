Hokejový Litvínov hlásí: hledá se brankář. Značka: Spěchá!

„Dostali jsme se do situace, kdy nám zbyli tři gólmani na dvě mužstva, tedy na nás a farmu Most. Což nejde ani v tréninku, to by v Mostě musel stát v bráně sněhulák,“ posteskl si generální manažer Robert Kysela.

Proto nedávno na měsíční testy angažoval Jaroslava Hübla mladšího a Tomáše Halásze. Pro Petráska je jeho nemoc, zánět mozku, velkou lapálií. „Má herpetickou encefalitidu kvůli viru, který způsobuje opary,“ prozradil trenér brankářů Zdeněk Orct.

Petrásek se ve čtvrtek ukázal na Hlinkově stadionu a vzkázal, že se mu daří dobře. Dva týdny je z nemocnice doma, v září ho čeká kontrolní vyšetření. Podle Kysely může chybět do konce roku anebo i do konce sezony. „Nejdřív se musí pomalu vracet do života, až pak do tréninku. Nemůže hned začít trénovat a mít tep 200, to by mohlo zanechat následky,“ chápe Kysela.

Orct je se svým chráněncem, kterého přivedl z Ústí, často v kontaktu. „Vypadá to, že nebude mít trvalé následky, to je hlavní. Jeho kariéra se přibrzdí, viděl jsem v něm bu doucnost, ale to je teď až na druhém místě. Sport jde v tuhle chvíli stranou,“ tvrdí kouč brankářů.

V základní části extraligy měl úspěšnost zásahů 91,9 procenta. „V na šich plánech měl místo, po dvou sezonách jako jednička v 1. lize měl i dobrá čísla v extralize. Počítali jsme, že udělá další krok a bude s Jaro Janusem vyrovnanou dvojicí,“ lituje klubový generální manažer Kysela.

Junák Spěšný a mazák Pinc, navrátilec z Anglie, nemohli zůstat jedinou konkurencí Janusovi. „Spěšný je bažant, který za chlapy odchytal dvě poloviny zápasů. Nedostal v nich sice gól, je pracovitý a chytá velmi dobře, ale nemůžeme si dovolit vstoupit do sezony s gólmanem, který je ještě kluk. Fyzicky zatím není dospělý chlap, má možná sedmdesát kilo, není rozložitý ani zkušený. Ale má perspektivu!“

A Pinc? Se Spěšným je v prvoligovém Mostě. „Zatím Pincákovy výkony nejsou podle představ, teď jeho forma není taková, aby byl plnohodnotným extraligovým brankářem. Ještě potřebuje nějaký pátek na aklimatizaci na český hokej. Ale je kvalitní a dostane se do toho.“

Pravděpodobnou litvínovskou jedničkou pro příští sezonu bude Slovák Jaroslav Janus, který loni tvořil vyrovnané duo s Petráskem. „Odchytal velmi dobrou sezonu, i když se názory na něj různí, má dost příznivců i těch, co k němu mají výhrady. Podle mě podával stabilní výkony, ale musí to potvrdit. Nikdo to tady nemá pod penzí,“ upozorňuje kouč brankářů Zdeněk Orct.

Halász a Hübl, další dva adepti do litvínovského brankoviště. Oba mají měsíc, aby přesvědčili. „Když jsme přetřídili všechna jména, od Hořčičky, Kántora a dalších, která jsme zvažovali, tak nám z toho vyšlo, že jediní dva volní, kteří mají nějakou kvalitu, jsou Halász a Hübl. Tak jsme se domluvili, že je takto vyzkoušíme,“ vysvětluje Kysela.

„Oba chytali extraligu, a ne úplně špatně, oba loni odvedli slušné výkony v zahraničí. Košice, kde byl Halász, mají vždy ambice na titul, Hübl byl zase před dvěma lety nejlepším gólmanem EBEL ligy, takže uvidíme, který z nich bude výkonnostně lepší. Oba mají ve smlouvě opci, rozhodneme 30. září.“

Nejen oba testovaní brankáři dorazí v neděli na Zábavné odpoledne s Vervou. Klub tu představí nové posily i dresy, uskuteční se autogramiáda a připraven je i program pro děti. Začátek akce je v 16 hodin.