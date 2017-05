Hanzla jsme vybrousili v diamant, těší litvínovského šéfa

V čem je síla národního týmu? „Podle mě je dobře sestavený. Trenéři dali prostor nováčkům, jako jsou Hanzl či Hyka, navíc dorazí Pastrňák, Plekanec i Krejčí, to mužstvo bude mít podle mě tah na bránu. V přípravě odevzdávalo skvělé výkony. A jeho největší devizou je, že má tři gólmany, z nichž každý může být nejlepším brankářem šampionátu,“ věří Kysela.

„Všichni jsou světová extratřída, každý může být jedničkou. Nepamatuji si, že by někdy měl nějaký nároďák takhle silnou brankářskou trojici, a vůbec trenérům nezávidím tu volbu, koho nakonec postaví. Všichni odvádějí tak skvělé výkony, že trenéři snad budou muset sáhnout do klobouku,“ směje se litvínovský šéf.

Sám je pyšný, že se do Jandačova kádru dostal bývalý litvínovský brankář Pavel Francouz a nynější útočník Vervy Robin Hanzl.

„Pyšný jsem určitě moc. Pavla Francouze jsme tady vypiplali a stal se z něj gólman světové extratřídy. A Robin Hanzl je vlastně podobný příběh, jen v Litvínově zůstal o dvě sezony déle.“

Udržet ho i pro další extraligový ročník už bude nejspíš dost složité. „Je to hráč, který tady odehrál šest sezon, udělal pro klub obrovský kus práce. Jsme domluvení, že by tady působil dál, pokud nebude mít zajímavé zahraniční angažmá. A když zůstane, nebudeme mu bránit v odchodu ani v průběhu sezony,“ nastínil svůj plán Kysela.

„Pokud by odešel, mrzelo by mě to, ale na druhou stranu mám radost z toho, že kluk, kterého jsme přivedli z Ústí, se tady dokázal vybrousit v diamant a jede na mistrovství světa. A kdo koukal na naše přípravné zápasy, tak musel vidět, že Robin je odehrál skvěle a v týmu je právem.“

Hanzlovo setrvání v Litvínově je tedy zatím nejisté, jak dál se promění kádr Vervy?

„Ke změně dojde na brankářském postu, Jaro Janus od nás dostal nabídku, ale preferuje zahraničí, takže po diskusi s trenéry jsme se dohodli angažovat Roberta Kantora.“

Ke změnám dojde i v obranných řadách. „Pod smlouvami máme Sörvika, Pilaře, předběžně jsme domluveni s Kubátem a Skleničkou, opce byla uplatněna Kokešovi, vrací se Baránek,“ líčí Kysela.

Odchodů je ale dost. „Končí Pavelka, což mě mrzí, ale chtěl být blíž k domovu, bydlí v Ostravě. Překvapil mě Pavlík, počítal jsem s tím, že zůstane. Ale chce nový impulz a dostal laso z Hradce Králové. Má tam Ligu mistrů a Spengler Cup, to je pro něj šance ukázat se. Jirka Gula je Litvínovák, ale zrovna on by potřeboval ten impulz možná nejvíc, trenéři s ním nebyli spokojeni.“

Litvínovskou obranu posílil z Hradce Králové 26letý bek Stanislav Dietz, působit tu má nejméně příští dvě sezony. Doplňovat útok Kysela zatím neplánuje.

„Útočnou sílu chceme zvednout především návratem uzdraveného Ríši Nejezchleba. Také se nám vrací ze zámoří Helt. A mladí hráči jako Válek, Jurčík či Reichel podávali už letos velice slušné výkony a zaslouží si, aby v nové sezoně dostali ještě víc prostoru.“