Litvínovský brankář Petrásek: další vychytaná nula za tři tisíce

„Někdy se to tak sejde... Vážím si toho, ale na žádnou hrušku nepolezu,“ nezpychne po vítězství 3:0. „Jasně, mám radost, ale nic velkého z toho nedělám. Příště tam může rychle napadat pět gólů a skončím v 10. minutě na bidle.“

Zatímco po nedělní premiérové nule nevěděl, kolik za ni vysolí týmovému pokladníkovi, v úterý už cifru dobře znal. „Říkal mi (útočník) Franta Lukeš, že je za tři tisíce korun.“ Za tři dny tedy „prodělal“ šest tisíc! „Půjdu nahoru za Kyslíkem pro nějakou prémii, ono se to srovná,“ s úsměvem myslel generálního manažera Roberta Kyselu.

Petrásek si víc vážil nuly proti Liberci. „Byla těžší, měli daleko víc šancí než Hradec. Ten čekal vzadu v pěti, nenapadal, betonoval. Nevím, jestli šlo o taktiku, nebo byli nahlodaní z toho, že nemají ani bod.“

Paralelou s nedělní partií byl nejen Petráskův výkon, ale i rozhodující moment. Verva zase rozhodla v přesilovce, tentokrát ji v čase 52:04 využil Sörvik střelou zpoza kruhu. Černý s Trávníčkem pak skórovali při hradecké power play.

„Porazili jsme další neskutečně silný mančaft. Když jezdíte do plných, jsou to strašně fyzicky náročné zápasy,“ odfoukl si útočník Jakub Černý. „V prvním utkání nás Plzeň rozdrtila tím, že jsme hrozně propadali, útočníci byli daleko od obránců a dávali jsme jí moc přečíslení. Teď hrajeme pospolu, pomáháme si, víc bruslíme. A vede to k úspěchu.“

I díky Petráskovi. „Mám teď trošku jinou úlohu, na rozdíl od loňska nejsem úplně dvojka. Mám to rád, byl jsem na to zvyklý z Ústí. Věřím, že můžu chytat minimálně napůl s gólmanem. S důvěrou jsou výkony klidnější,“ tvrdí gólman, který neinkasoval 129 minut.