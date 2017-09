Kratší volno mělo smysl, věří litvínovský kapitán Trávníček

„Všemožně jsme se snažili vysvětlit realizačnímu týmu, proč nemít dvanáct týdnů přípravy, ale jen deset. Dovolená byla fakt krátká, ale nakonec jsme se toho experimentu zúčastnili a všichni věříme, že to bude mít smysl. Cítíme, že jsme připravení dobře. Dlouhodobá soutěž nám snad dá zapravdu,“ věří litvínovský kapitán Michal Trávníček.

Z týmu má dobrý pocit i po změnách, jimiž během pauzy prošel. „Na litvínovské poměry jsme kádr nejen natřeli, ale vzali to od základů.“ Hlavně ofenziva Vervě zatím funguje dobře. „Dáváme docela hodně gólů, což tady posledních pár sezon nebylo úplně zvykem. Ale zase předtím byly roky, kdy pět šest branek za zápas padalo běžně. Tak snad se nám letos podaří vrátit to zpátky a budeme mít zase utkání bohaté na góly,“ přeje si vousatý útočník.

Januse v brankovišti nahradil Kantor, jenž utvoří dvojici s Petráskem, pryč jsou i ofenzivní beci Pavlík s Pavelkou, místo nich dorazili defenzivněji ladění Dietz či Matoušek. „Že by konečně obránci v Litvínově začali bránit?“ usmál se Trávníček. „Ale určitě kvůli tomu nezměníme náš herní styl.“

Do play-off by tak Vervu znovu měl dovést tradiční nátlakový hokej. A pomohl by i dobrý start. „Slušně začít je fajn, ale sezonu to nedělá, láme se až tak v prosinci. Uspěje ten, kdo si udrží dlouhodobě vyšší standard.“