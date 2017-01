Dříč Jurčík si užil roli střelce. Dát dva góly je krása, radoval se

„Moc krásné,“ kochal se po vítězství 5:4 v prodloužení. „Nevím, jestli šlo o životní zápas. Ale měl jsem na lopatě ještě jeden gól, netrefil jsem bránu. Škoda, mohlo to vypadat jinak než ztratit bod v závěru.“

Pardubice, které se po neděli propadly na poslední místo tabulky, ve 3. třetiny rychle dokázaly z 2:4 dotáhnout na 4:4. „Přestali jsme hrát, byli jsme moc velcí profesoři, a to se nevyplácí,“ pálil do vlastních řad útočník František Lukeš, který dva góly dal a dva připravil.

A na jeden „namazal“ i soupeři, ale nezhroutil se z toho: „Redenbacha jsem před bránou vůbec neviděl, to se stane. Měl jsem puk dávat do rohu, ne vymýšlet něco navíc. Hlavní bylo, že jsem se z toho nesesypal, a hrál pořád svojí hru.“ Potom zařídil čtvrtý gól Vervy i vítězný v prodloužení: „Při něm mi puk zaplaťpánbůh sjel z hokejky, chtěl jsem střílet nahoru, šlo to po zemi.“

Lukeš pocity kanonýra zná, Jurčík si je vychutnal poprvé. Koncovka zatím nebývala jeho silnou zbraní. „Ale nikdy jsem si to nebral, extra moc jsem se v tom nebabral.“ A vida, teď se trefuje a ještě k tomu pěkně, ne upracovaně: „První gól byl hezký, to jsem trefil, jak jsem chtěl. Druhý byl z otočky, a že padl, jsem zjistil až podle toho, že řvali diváci.“

V sezoně se dostal už na pět branek, to je jeho osobní maximum. „Za tři sezony v extralize jsem dal pět gólů, teď jich mám stejně v jednom ročníku. Doufám, že jich bude ještě víc,“ zachutnaly mu oslavy. „Makám na tréninku, předtím to nepadalo, teď už aspoň nějaký jo.“

Marodka mu pomohla k povýšení do druhého útoku místo zraněného Robina Hanzla. „Až bude zdravý, vrátí se k bráchovi a Kubovi Černému on. Já jsem za šanci ve druhé lajně rád. Hezky se s klukama hraje, jsou šikovní, udrží se na puku, najdou mě. Je to s nimi jednodušší,“ pochvaluje si. „Ale gól chci dát vždycky, a ťhraju kdekoli. Jen ve druhém útoku mám víc času na ledě.“

Navzdory tomu, že Litvínov bod ztratil, skočil zpět na 3. místo. „Mrzí mě, že Pardubice srovnaly, ve 3. třetině byly všude o krok před námi,“ litoval Jurčík. Přímé play-off je přesto blízko: „Musíme pořád hrabat. Až se kluci vrátí z marodky, snad budeme sbírat body i venku.“