Kantor na masce oblékl Ibrahimovice s Buffonem do dresu Litvínova

„Mám celkově moc rád fotbal. A docela dost jej sleduju. Hlavně pak Ligu mistrů, ale i ostatní soutěže. Zlatana jsem měl na helmě už několikrát. Je to můj nejoblíbenější hráč,“ řekl Kantor v rozhovoru s ČTK na adresu střelce Manchesteru United. „Vlastně už za jeho působení v PSG jsem měl takový nápad, že jsem měl vždy přeškrtnutou ceduli Paříže a místo toho město, ve kterém jsem zrovna sám byl,“ dodal šestadvacetiletý českobudějovický rodák.

Pětatřicetiletý Ibrahimovic je hráčem jeho gusta nejen kvůli fotbalovým kvalitám, ale i pro jeho výstřelky. „Na Zlatanovi mě baví, že si to všechno tak pěkně užívá a přitom má respekt. Dělá si srandu z novinářů a moc se mi líbí i ten jeho styl. On není žádná panenka. Jak jiní fotbalisti všichni padají, on je tvrdej. Postaví se k tomu, občas někoho šlápne. Trošku blázen, ale výborný fotbalista,“ prohlásil Kantor.

Letos přidal ještě Buffona. „Protože mi mezi těmi fotbalovými gólmany vychází jako taková legenda. Navíc se mi na něm hrozně líbí, že je při zápase takový pozitivní. Nemám moc rád, jak fotbaloví gólmani, když na ně spoluhráči nechají projít střelu, hned pucujou beky a podobně. Buffon je ale pozitivní, vysvětlí si to s nimi, ukáže jedničku a jede se dál. Z toho důvodu jsem ho přidal ke Zlatanovi,“ vysvětlil Kantor.

V dresu Litvínova jsou oba slavní fotbalisté z prozaického důvodu. „Chtěl jsem to nějak spojit s naším týmem. Povedlo se to parádně. Zlatana už jsem takhle párkrát převlékl,“ smál se Kantor, jenž byl v letech 2013 až 2015 oporou Hradce Králové a následně odchytal po jedné sezoně za Vítkovice a prvoligový Prostějov.

O design masky se mu dlouhodobě stará vyhlášený specialista v oboru Bohumil Korál. „Stříká mi masky od doby, co hraju na profesionální úrovni. A vždycky se bojí, co si na něho vymyslím. Ale dělá to fakt výborně,“ řekl Kantor.