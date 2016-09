Hokejový brankář Pinc táhl i bavil Sheffield: Lidi charašo

Překládal mu spoluhráč a gólman mimo jiné vykládal: „Thank you very much, sivodňa byl super game. And lidi charašo atmosféra.“ Video má bezmála sedmdesát tisíc zhlédnutí. „Rozhovor jsem dělal, když jsem tam byl asi týden. Anglicky jsem se teprve učil, za půlrok jsem se už domluvil.“

Loňskou sezonu přitom Pinc odstartoval v kazašském Bejbarysu Atyrau. „Jenže to nebylo pro mě. Trenér byl trošku blázen, tak jsem to zabalil,“ nechtěl se Pinc stresovat. „Pořád nás kontroloval na pokoji, furt jsme jezdili autobusem na snídaně, obědy, večeře. Vůbec jsme neměli čas pro sebe.“

Po deseti zápasech dal Kazachstánu sbohem. Vybíral ze dvou nabídek. „Agent mi volal, že můžu jít buď do Minsku za Kubou Černým, nebo do Sheffieldu. Vybral jsem si Anglii a hodně mě to tam překvapilo. V soutěži nastupuje hodně hráčů z farem NHL, pár kluků v ní dokonce působilo. Anglická liga je dobrá, chodilo i dost lidí, zázemí super.“

O sheffieldských Ocelářích to platilo obzvlášť. „My měli asi nejkrásnější halu v Anglii, taková trošku menší O2 arena,“ připodobnil ji k české chloubě. „Atmosféra parádní, chodilo pořád osm devět tisíc lidí.“

Kochali se hokejem? Je jiný než v české extralize. „Hraje se tam kanadský styl, hodně se to řezalo, hodně se šlo to brány. Trošku jiné než v Evropě, fakt mě to překvapilo,“ doznal Pinc. Překvapilo, ale nevykolejilo. I v 37 letech slavil titul. „Mám třetí za sebou. Chytal jsem pořád,“ dočkal se zlatého hattricku; dva předtím získal v kazašském Pavlodaru.

V Sheffieldu navštěvoval fotbalového reprezentanta Daniela Pudila. „On je můj kamarád, naše rodiny spolu strávily Vánoce i silvestra. Když jsem měl čas, zašel jsem na fotbal. Hráli o postup do Premier Le ague, chodilo třicet tisíc lidí.“ S Pudilem se zná už dekádu, když oba působili v Liberci. „Říkali jsme si, že je neuvěřitelné potkat se zase, a navíc v Anglii.“