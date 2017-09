Litvínov rozleptaly slepené góly. Plzeň líp bruslila, uznal trenér

„Domácí vyhráli zaslouženě, lépe bruslili, kombinovali, v určitých fázích zápasu nás jednoznačně přehrávali,“ uznal litvínovský trenér Radim Rulík. Jeho plzeňský protějšek Ladislav Čihák tvrdil: „První dvě tři střídání na nás Litvínov vlítnul a roztočil nás, jen díky brankáři Svobodovi to bylo bez branek. Pozor na to! Až přesilovky nás probudily, potom i vedení 1:0.“

Na trefu Schleisse, trestuhodně volného před brankářem, ještě reagoval litvínovský Černý po přihrávce Hanzla zpoza branky, další dvě rány Plzně byly osudové. V čase 34:35 se ujal švih Straky, navrátilce ze zámoří, v 35:18 projel od červené čáry mezi kruhy Stach a zavěsil pod horní tyčku.

Ve 3. třetině se domácí prosadili ještě dvakrát, a to zásluhou kanonýra Kubalíka a znovu Straky. „Celou dobu jsme měli lepší pohyb, víc šancí,“ pozoroval Čihák.

Plzeňský brankář Miroslav Svoboda soupeře ocenil: „Litvínov byl nepříjemný, nepřehráli jsme ho jasně. Hráli dobře odzadu, my naštěstí postupně začali proměňovat šance. Po Kubalíkově trefě se to uklidnilo.“ Zatímco Verva si musí na první body počkat, Plzeň je podle Svobody klidnější. „Když se nevyhraje první zápas, už se musí něco honit. Ale je to jen jeden z padesáti dvou.“

V litvínovské brance před novicem Kantorem dostal přednost Petrásek, v obraně naskočily posily Baránek, Dietz a Doudera, v útoku Jánský s Nichollsem. Chyběl slovenský forvard Matoušek. „Je po zranění ramena, a protože je důrazný, ještě nemůže hrát svůj hokej. Až nebude mít obavu jít do souboje a řekne, že je stoprocentně připravený, šanci dostane,“ uvedl trenér Rulík.

V neděli litvínovská Verva odstartuje svůj domácí trojboj proti Liberci, v úterý hostí Hradec Králové a příští neděli Olomouc.