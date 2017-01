Nejhorší zápas sezony, kál se litvínovský navrátilec Robin Hanzl

„Jsem rád, že mi to všechno drží, jak má. Pro mě vlastně dobrý zápasy, i když byl špatný.“

Litvínov nalomil první inkasovaný gól v dvojnásobném oslabení. „Tak to bývá. Olomouc je hodně nepříjemný protivník, dobře brání, zachytávají puky ve středním pásmu a rychle startují. Dali gól v přesilovce 5 na 3, my ve stejné výhodě selhali, hráli jsme to šíleně.“

Pikantérie: ač brankář Olomouce Branislav Konrád neinkasoval, vychytanou nulu si nepřipíše. Kvůli potížím s výstrojí ho v 1. třetině vystřídal na 32 vteřin Falter.

„Roztrhla se mi šňůrka na betonu, s tím se hrát nedá. A chvíli to trvá, než se to opraví. Věděl jsem, že je nějaká divná už asi měsíc, ale hlavní je, že jsme vyhráli. Na nuly se nehraje,“ mávl rukou Konrád. Olomoucká opora měla 29 úspěšných zákroků, čisté konto ale do statistik nenaskočí.

„Napadlo mě to ve 3. třetině, že je to vlastně jedno, jestli dostanu gól nebo ne, že to nula stejně nebude,“ usmál se Konrád. „Je to taková kuriózní situace, ale důležité je, že máme tři body a z Litvínova zvlášť. Podařilo se nám vyhrát tři zápasy po sobě, zkusíme v tom pokračovat,“ přeje si brankář.