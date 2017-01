Slepovaná litvínovská sestava si podala Spartu: Odfárali jsme to

„Obrovská škoda. Mohli jsme se na ně dotáhnout, měli jsme víc ze hry, bohužel to nedopadlo,“ želel sparťanský útočník Petr Vrána.

Zato domácímu hrdinovi v brance Michaelu Petráskovi svítily oči: „Poslední dobou nám výkony moc nešly, hráli jsme nic moc hokej, proto je pro nás výhra vzpruha.“

Aby ne, když Vervě schází desítka mužů včetně klíčových obránců Pavelky, Sörvika a Kubáta nebo útočníků Robina Hanzla, Martynka či Nejezchleba. „Tréninky jsou kratší, protože někteří jezdí pomáhat do partnerského Mostu, jiní z Mostu k nám, k tomu junioři. Je nás málo. Klobouk dolů před klukama. Na to, v jaké sestavě jsme, to odfárali!“ smekl Petrásek, ale ostatní smekali před ním. „Chytal výborně,“ řekl asistent Darek Stránský. Petrásek dostal přednost před uzdraveným Janusem.

Gerhátův zásah vygumoval sparťan Kumstát v přesile, vedení vrátil domácím Havlíček, v závěru čtyřminutové výhody rozhodl Martin Hanzl. Finiš byl hektický. Sparta snížila při hře bez brankáře zásluhou Pecha 76 vteřin před koncem. A Vrána 10 sekund před sirénou slavil vyrovnání, jenže sudí gól neuznali pro atak na brankáře. „Herně jsme nedominovali, to si musíme přiznat,“ viděl Stránský. „Ale oproti posledním zápasům jsme byli nesmírně bojovní a důrazní.“

Zápas měl náboj, v hledišti ho hltalo 5 782 fanoušků. Oslavovali i netradiční jména ve slepované sestavě Vervy jako Březák, Mical či Dufek. „Minule jsem byl optimista k návratu zraněných, ale zatím se to nepotvrdilo. Nevypadá, že by někdo naskočil v příštím kole,“ myslí Stránský páteční partii v Liberci. „Třeba Martynek už trénuje, ale není to ještě do utkání, Nejezchleb začal po operaci bruslit, jenže nevrátí se dřív než v únoru.“