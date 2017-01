Hokejový Litvínov padá, přímý postup do play-off je v ohrožení

„Vyhrát tady na jeden gól, to bychom museli mít velké štěstí. Bohužel přišly nějaké chyby a Zlín to využil. Jinak to byla vyrovnaná partie, skvěle zachytal domácí gólman a možná Zlín i chtěl víc vyhrát než my,“ přiznal v České televizi litvínovský brankář Jaroslav Janus.

Zlín šel do vedení díky Popelkově trefě, na konci druhé části srovnal Lukeš. Domácí rozhodli v závěrečných šesti minutách zápasu, výhru trefili Holík se Štastným. „Mrzí nás to, chtěli jsme nějaké body,“ štvalo gólmana Januse.

Zatímco Litvínov v posledních kolech padá extraligou, Zlín jde nahoru. Z posledních pěti utkání urval čtyři výhry a je devátý, tedy na hraně postupu do předkola play-off.

„Je tam ještě dost zápasů, nechci nic zakřiknout, ale pokud budeme hrát jako dneska, tak můžeme bodovat i s těmi silnějšími a v desítce se udržet,“ věří zlínský brankář Libor Kašík. „S Litvínovem to byl těžký zápas. Rozhodlo ho, že jsme byli dost trpěliví, hráli jsme poctivě dozadu a taky nám tam konečně něco napadalo.“