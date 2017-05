Kometa, Liberec, Hradec a Třinec poznaly soupeře v hokejové Lize mistrů

Složení základních skupin hokejové Ligy mistrů 2017/18 Skupina A: Tappara Tampere (Fin.), Red Bull Salcburk (EBEL), Grizzlys Wolfsburg (Něm.), Banská Bystrica (SR). Skupina B: Kometa Brno (ČR), KalPa Kuopio (Fin.), Malmö Redhawks (Švéd.), Stavanger Oilers (Nor.). Skupina C: Vídeň Capitals (EBEL), EV Zug (Švýc.), JYP Jyväskylä (Fin.), Něman Grodno (Běl.). Skupina D: HV 71 (Švéd.), Adler Mannheim (Něm.), Oceláři Třinec (ČR), Esbjerg Energy (Dán.). Skupina E: Växjö Lakers (Švéd.), Bílí Tygři Liberec (ČR), HC Davos (Švýc.), Cardiff Devils (Brit.). Skupina F: SC Bern (Švýc.), TPS Turku (Fin.), Mountfield Hradec Králové (ČR), Nottingham Panthers (Brit.). Skupina G: Red Bull Mnichov (Něm.), Brynäs IF (Švéd.), IFK Helsinky (Fin.), Cracovia Krakov (Pol.). Skupina H: Frölunda HC (Švéd.), Curych Lions (Švýc.), EC KAC Klagenfurt (EBEL), Rapaces de Gap (Fr.).