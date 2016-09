Budějovický mladík Rob: Musím si věřit, to je nejdůležitější

Hokejisté budějovického Motoru mají nového lídra. Zatím zapomeňte na duo útočníků Straka – Nouza. Vedoucí muž bodování je o generaci mladší.

Za čtyři úvodní zápasy stihl dát tři góly a na další dva přesně nahrál. Klubovým statistikám vévodí 21letý útočník Luboš Rob.

„Zatím bych nic nepřeceňoval, vždyť jsme odehráli jen čtyři zápasy,“ říká skromně syn bývalého výborného útočníka Motoru Luboše Roba a vnuk ještě slavnějšího dědy Jaroslava Pouzara. „Jsem zase o rok starší a tím pádem zkušenější. Sebevědomí mi zvedla už dobrá příprava, proto mi začátek asi tak sedl. Mostu jsem dal dva góly, ale ten zápas se vydařil celé naší lajně,“ chválí Rob své spoluhráče Michala Chovana i Jakuba Babku.

„Pro moji hru je nejdůležitější to, že si musím věřit a letos si věřím hodně,“ podotýká hráč, který už v devíti přípravných utkáních nasbíral osm bodů za čtyři góly a čtyři asistence.

Zítra k nim přibude Nouza

Na zítřejší domácí zápas s nováčkem první ligy z Frýdku-Místku opět trenér Antonín Stavjaňa proháže pár jmen v sestavě.

„Zase tam máme nějaké změny. S Michalem Chovanem budeme hrát spolu, s ním se mi hraje skvěle. Technicky je na tom dobře a má i výborné hokejové myšlení. Teď k nám přibude Nouzík (Tomáš Nouza), který se zatím střelecky trápí, i když hrál jen dvě utkání. Tak snad naše formace dá zase nějaký gól,“ doufá Rob v další body do statistik.

I když se zatím Robovi vede na ledě dobře, sám ví, že se bude muset hodně snažit, aby si podobnou herní úroveň udržel i do dalších zápasů. „Z minulých sezon vím, že když se mi jeden zápas povedl, tak pak ty další nestály za nic. Proto bych chtěl, aby se moje výkony ustálily a já pokračoval v tomto duchu. Fyzicky se cítím dobře, takže tohle je spíš otázka psychiky,“ ví Rob.

„Teď si fakt věřím, už si víc na ledě dovolím, ale za dva týdny může být zase všechno jinak. Nechci teď hrát dva zápasy pěkný hokej a pak deset špatně. To se zejména tady v Budějovicích moc neodpouští,“ směje se aktuálně nejlepší střelec Motoru, který si váží toho, že mu trenéři důvěřují.

V sobotu jede Motor do Ústí

Kouči Budějovic mají velkou výhodu, že si mohou ze širokého kádru opravdu vybírat. Řada hokejistů se proto do základní sestavy ani nevejde a sleduje zápas z tribuny.

„Nad tím už vůbec nepřemýšlím. Kdybych ještě při zápase měl v hlavě to, že nahoře sedí další tři útočníci, tak se na zápas nemůžu naplno soustředit. Neříkám, že si chodím jen tak zahrát, ale hokejem se snažím až tolik nestresovat. U mě by to mělo velký vliv na hru,“ míní Luboš Rob.

Zítra nastoupí Budějovice doma od 17.30 hodin proti Frýdku-Místku, v sobotu pak Motor jede do Ústí nad Labem.