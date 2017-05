Rob o novém kouči: Člověk si asi musí pana Růžičku zažít sám

V následující sezoně tak jedno z nejtradičnějších hokejových jmen, které figurovalo v Motoru od začátku jeho znovuzaložení v roce 2013, rozšíří své extraligové starty. Bude hrát za Piráty Chomutov pod vedením kouče Vladimíra Růžičky.

Chomutov o Luboši Robovi „Luboš patří mezi velmi kvalitní hráče ročníku 1995. Má zkušenosti ze všech mládežnických reprezentací a na osmnáctkách si zahrál s Davidem Kämpfem a Ondřejem Kašem. Právě po letošním odchodu prvně jmenovaného do NHL jsme hledali typologicky podobného centra,“ vysvětluje asistent trenéra Pirátů Chomutov Jan Šťastný. „Věříme, že Luboš bude za Davida adekvátní náhradou, protože jde o kvalitního agilního útočníka a střelce, který má hokej v genech po dědovi i otci,“ pokračuje asistent. „I jeho příchod potvrzuje naši filozofii, kdy chceme dávat šanci mladým neokoukaným a perspektivním hráčům, kteří mají zájem u nás hrát. Věřím, že Luboš všechny zmíněné atributy splňuje. Proto jsme si ho vybrali a chceme mu dát v našem týmu šanci,“ doplňuje Šťastný. Zdroj: www.piratichomutov.cz

Asi je zbytečné se vás ptát, jestli se už těšíte, až si zahrajete nejvyšší domácí soutěž.

Jasně, že se těším. A moc. Hlavně jsem rád za to, že se mi povedlo angažmá v extralize. A také doufám, že to bude správný krok v mé kariéře, abych se mohl zase posunout o kus dál.

V extralize se hraje na rozdíl od první ligy daleko víc takticky, je v ní mnohem víc kvalitnějších zápasů ve vysokém tempu. Co vás na extralize láká nejvíce?

Abych řekl pravdu, tak nejvíce se těším na to, až budeme zajíždět do typicky extraligových měst. To bude zase něco jiného než v první lize. I když musím říci, že v Českých Budějovicích je atmosféra okolo klubu extraligová už teď, ale samozřejmě budu hrát proti kvalitnějším soupeřům. Sám jsem zvědavý, jak se mi bude dařit a jaký to bude rok.

Už jste se bavil s trenéry Chomutova o vaší roli v týmu? Co od vás očekávají?

Když mě Chomutov poprvé kontaktoval, tak mi své představy trenéři řekli. Musím říci, že jsem z toho měl velice pozitivní pocity, takže doufám a věřím tomu, že se mi to povede splnit.

Víte například, do jaké formace s vámi hlavní kouč Vladimír Růžička počítá?

Jdu na místo Davida Kämpfa, který míří do NHL. Už teď vím, že zrovna jeho bude těžké nahradit. Musím podávat přesvědčivé výkony a věřím tomu, že budu pro Chomutov platným hráčem.

Kdo nahradí Roba? Trenér Budějovic Antonín Stavjaňa: „Momentálně máme centry Roka Pajiče, Filipa Vlčka a Petera Galamboše. Pořád se ale díváme po dalším hráči na post středního útočníka, i když ho může hrát i Václav Nedorost, což je takový univerzál,“ říká Stavjaňa. „Centra nemůže hrát kdokoliv, my jsme měli na tomto postu v sezoně výpadky, chvíli byl mimo i Luboš Rob. Ale teď už chceme mít na této pozici větší jistotu,“ zmiňuje. Podle něj v Chomutově dobře vědí, kam Luboše Roba do sestavy zařadí. „Každý tým má při sestavování své zásady, ale to nechci hodnotit. Vloni byl Vláďa Růžička úspěšný, proto předpokládám, že hráče sleduje a ví, jakou roli Lubošovi dá.“

Trenér Vladimír Růžička je velká osobnost českého hokeje. Občas z něj jde na střídačce strach, jak bývá impulzivní. Nebudete se přece jen jako mladý kluk a nováček v týmu takového kouče bát?

To nevím (směje se). Člověk si asi musí pana Růžičku zažít sám. Je to samozřejmě hodně kvalitní trenér a určitě to pro mě bude výborná zkušenost pod ním hrát.

Měl jste ještě jiné nabídky z nejvyšší soutěže?

Něco jsem řešil. Ale Chomutov jednal rychle a vlastně během minulého týdne se všechno rozhodlo napevno. Byl jsem s jejich jednáním opravdu velice spokojený.

Poprvé v kariéře budete hrát jinde než v rodných Budějovicích. Radil jste se před podpisem nové smlouvy s někým?

Volali jsme si s Lukášem Květoněm, který vlastně v Chomutově hrál. Ptal jsem se ho, co a jak. A Lukáš mi jednoznačně Chomutov doporučil a říkal mi, že to mám jít zkusit. Extraliga je extraliga a taky mi říkal, že se mám o ni rozhodně poprat.

S Chomutovem máte smlouvu na rok, budete z Českých Budějovic do nového zaměstnání dojíždět?

Ne. Už teď jsem na hotelu a budu si hledat ve městě nějaký byt. Na dojíždění do Budějovic to opravdu není. Je to daleko.