Pane rozhodčí, faul to nebyl. Dernerovo gesto ocenili trenéři i fandové

„Dojel jsem si odražený puk a cpal se k bráně. Jak jsem šel do kličky, abych si udělal místo na střelu, tak on do mě v tu ránu vletěl. Já jsem byl navíc v záklonu, tak jsem upadl a ještě jsem dostal pukem. Bylo mi jasné, že to faul nebyl,“ popisoval situaci Lukáš Derner. „Dostal jsem čistý hit a bylo hloupý, kdybych ho neusnesl a svést to na nějaký faul. To k hokeji nepatří.“

Když proto viděl zdviženou ruku rozhodčího, hned ho opravil. O tom, že by měl za svůj čin kandidovat na nějakou cenu fair play, se vůbec nechtěl bavit.

„Myslím, že by to v té situaci udělal každý. Hráči v extralize fauly odvolávají, nevidím na tom nic výjimečného,“ řekl 33letý bek, který má v nejvyšší soutěži odehráno 589 zápasů.

Jeho gesto ocenili i trenéři obou týmů. „Je to věc, která se v naší lize objevuje víc a víc. Myslím si, že to ocenil jak soupeř, tak i naši fanoušci a celá naše střídačka. K tomu jsme ještě zápas vyhráli, takže je skvělé, že se sešly dobré věci. Já mu za klub děkuju,“ řekl liberecký kouč Filip Pešán.

„Klobouk dolů. Bylo to sportovní gesto a zaslouží si ocenění. Samozřejmě v takto výsledkově vyrovnaném zápase to mohlo hrát podstatnou roli. Třetím gólem by asi bylo definitivně rozhodnuto. O to větší uznání to zaslouží,“ přidal se hradecký Václav Sýkora.