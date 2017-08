Bylo to úžasné, popisoval gólman hokejové osmnáctky Hlinkův memoriál

Ani jeho vynikající výkon však k zopakování loňského českého triumfu na ostře sledovaném klání mladíků nestačil, domácí celek podlehl „javorovým listům“ 1:4. „Myslím, že jsme je trošku potrápili. Ale jasně, oni byli lepší, to si musíme přiznat. Nejde si mazat med kolem pusy,“ prohlásil Dostál pro svazový web.

Že by však české teenagery popadl smutek? V žádném případě. „Kdyby nám někdo před turnajem řekl, že se dostaneme do finále, brali bychom to všemi deseti,“ oznámil Dostál. „Mohli jsme hrát proti Kanadě, proti hráčům, kteří jednou budou v NHL. Atmosféra byla výborná, bylo to úžasné.“

Dostál byl jedním ze šesti vyslanců Komety, kteří táhli domácí výběr k povzbudivému výsledku. V útoku řádili Karel Plášek, Adam Gajarský a dodatečně povolaný Vojtěch Střondala, v obraně nastupovali Daniel Kowalczyk a kapitán Libor Zábranský mladší, který však o finále kvůli zranění přišel. „Nastoupili jsme bez třech obránců, čtyři jiní hráči sotva drželi hokejku, a přesto do finálového utkání šli. Já před nimi hluboce skláním klobouk,“ ocenil český trenér David Bruk.

Jeho celek sice ve skupině vysoko podlehl Švédům, ale porazil Švýcarsko i USA. V semifinále pak Češi přetlačili Rusko 2:1. „Vážíme si toho, že jsme porazili silné soupeře Ameriku s Ruskem. Zlepšovali jsme se v organizaci hry. Bez debat je soudržnost, tým byl velmi bojovný. Podařilo se nám dát relativně dost branek, také jsme hráli velmi slušně přesilovky,“ vypíchl Bruk.