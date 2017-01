Třinecký bek Krajíček po Boleslavi: Úvod nás dostal do kolen

Srazily vás hodně ty dva rychlé góly v úvodu utkání?

My jsme před tím měli dvě obrovské šance, ale gól jsme bohužel nedali, zatímco soupeř ano. Docela nás to dostalo do kolen.

Čím to, že druhý gól jste dostali devět vteřin po prvním? To vás ta první trefa tak rozhodila?

To si ani nemyslím, spíše to byla taková náhoda. Naši kluci se tam srazili, možná tam nebyla komunikace, ale to se stává, to je hokej. Boleslavští hráli chytře, odzadu, vyhazovali puky, čekali na brejky.

Ve třetí minutě byl stav 0:2. Dá se říct, že ty branky rozhodly, že určily ráz zápasu?

Každopádně. Najednou jsme byli dole a měli dvougólové manko. Otáčet ho je těžké proti jakémukoliv mančaftu. Bojovnost tam byla, ale bohužel jsme to neurvali.

Ani v početní převaze pět na tři, kterou jste měli 84 vteřin. Přesilovky vám teď moc nejdou.

Snažíme se dělat všechno, co se dá, snažíme se střílet, v pásmu jsme, ale puk se k nám neodráží. Možná bychom měli ještě více střílet. Nevím. Na to si budeme muset ještě sednout.

Minulé dva zápasy vám nevyšly. Z duelů v Hradci Králové a s Mladou Boleslaví jste vyšli bez bodu se skórem 1:8. Dolehl na vás útlum?

Asi jo, možná je to nějaká menší krize, ale hrajeme už v neděli ve Vítkovicích, což je super. Můžeme se z toho rychle otřepat. Půjdeme do toho na sto procent.