Pech: Když nám hořela koudel u zadku, zabrali jsme. Ale nestačilo to

Přesto asi lze říct, že jste si v Lize mistrů vedli výtečně, že?

Teď jsme samozřejmě zklamaní, protože jsme chtěli vyhrát. Ale jinak si myslím, že nám celá sezona Ligy mistrů vyšla parádně. Hráli jsme atraktivní hokej s výbornými soupeři a myslím, že jsme se s tím poprali na výbornou. Jen škoda tohoto posledního zápasu.

Jak jste zápas viděl?

První třetina byla hodně vyrovnaná, měli jsme tam hodně vyloučených, ale vedli jsme, hráli dobře. Druhá třetina byla z naší strany slabší, nechali jsme Frölundu, aby nás zatlačila. Měli tam několik šancí, což také vyústilo gólem na 2:3. Jak se ale říká, když nám hoří koudel u zadku, tak jsme tu třetí třetinu zabrali a rvali jsme se. Hráli jsme výborně na puku, byli jsme silní v předbrankovém prostoru, kde jsme měli hráče. Z toho pramenil i gól na 3:3. Bohužel závěr nám nevyšel, přestože jsme tam měli spoustu šancí. Měli jsme navrch a nepustili Frölundu z pásma. Bylo tam několik příležitostí dát vítězný gól, ale to nestalo. V prodloužení je to loterie, tam nás uvařili.

Byla Frölunda nejtěžším sokem, na které jste v evropské soutěži narazili?

Hráli dobře. Ale nemyslím, že by byli nějak nejlepší. Nechci ty týmy moc srovnávat. Samozřejmě byli jedni z nejsilnějších, ale myslím, že jsme měli i jiné silné soupeře, s nimiž jsme se výborně popasovali.

Jak jste vnímal úvod zápasu, protože velmi brzy to bylo 2:2, k tomu dva vyšší tresty?

Bylo to hrozně nahoru dolů, my hlavně měli hodně vyloučených. Vůbec nevím, za co tam Míra Forman dostal trest do konce utkání. Je to škoda, protože by nám taky v tom dalším průběhu zápasu hodně pomohl.

Je vlastně spravedlivé v tak velkém zápasu hrát prodloužení 3 na 3?

Můžeme polemizovat o tom, zda je to spravedlivé. Zda měly být penalty. Zda ne. Prostě je to takhle nastavené a každý to ctí. Kdybychom ten gól dali my, tak jsme rádi, že to tak je. Ale dostali jsme ho. Je to velká škoda, ale myslím, že jsme odvedli dobrou práci.

Sám jste měl v závěru šanci na vítězný gól.

Byl jsem blízko, ale jak to tam skákalo, tak jsem na to už nedosáhl a podjelo mi to hokejku. Chtěl jsem to tam zamést, ale hráč Frölundy mi tam lehl, takže už to nešlo. Byl to kousek. Možná to chtělo líp zareagovat, ale teď už se s tím bohužel nedá nic udělat.

Trenér Kalous říkal, že je naštvaný. Vlastně to řekl mnohem expresivněji. Co vy?

Taky. Co jiného mám říct? Byl by to pro mě největší úspěch v klubové soutěži (Pech vyhrál v roce 2009 extraligový titul s Karlovými Vary), protože je to konfrontace mezinárodního hokeje. Mrzí to, protože jsme došli hodně daleko.