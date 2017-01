Hokejová Liga mistrů už má prestiž, ujišťuje sparťanský tahoun Pech

Co na to samotný hráč? „To ocenění je hezké, jsem za něj rád, ale teď jde stranou, protože pro mě je prioritou pomoct týmu. A abychom postoupili do finále.“

Těžko byste od jakéhokoli hráče, ať už je to Joel Lundqvist ze švédské Frölundy, či Yannick Rathgeb ze švýcarského Fribourgu - vedle Pecha další kandidáti na cenu - slyšeli jiná slova, než že úspěch týmu je nade vše.

Sparta má za sebou první důležitý krok: minulý týden porazila švédské Växjö 2:1 a v úterý v domácí odvetě (18.30, 02 arena, vysílá Sport 1) může zpečetit postup do finále. Stačí jí i remíza, v případě prohry o gól následuje prodloužení.

„Jenže když prohrajeme o víc, jsme venku. Takže žádnou výhodu nemáme. Jestli chceme postoupit, musíme vyhrát i podruhé,“ říká Pech. „Finále je pro nás důležité, protože nechceme úspěch jen pro Spartu, ale pro celý český hokej.“

I jeh o výrok je důkazem, že Ligu mistrů ve Spartě berou skutečně vážně. „Liga mistrů je pro nás prestižní. Je to začátek nějakého projektu, který se utváří a vyvíjí. A který když vydrží dlouhodobě, získá na popularitě u hráčů i diváků,“ vypráví 33letý Pech. „Chceme v ní ukázat, že můžeme vyhrávat i proti nejlepším týmům v Evropě.“

Příčí se mu, když kluby, které se samy Ligy účastní, k jejím zápasům odjíždějí v „béčkové“ sestavě. Když nahlas mluví o tom, jakou prioritu má u nich tuzemská soutěž.

„Je to škoda. Než hrát v létě nějaké přáteláky je lepší být v Lize mistrů a zahrát si proti výborným soupeřům.“ Sparťané si nestěžují ani na větší zápřah umocněný delším cestováním. „Svým způsobem je to pro nás odpočinek. Těmi zápasy se naruší stereotyp, obvyklý koloběh extraligy. Přijede jiný tým, jiní hráči, hrajeme jiný hokej.“

Ostatně to, že Pecha i další sparťany Liga mistrů neničí, dokazují i individuální extraligové statistiky. Třeba v produktivitě je jen bod za Michalem Vondrkou z Chomutova a svým týmovým parťákem Petrem Vránou.

„Být první je lákavé, ale vlčáků kolem je hodně. Když jsem byl mladší, tak bych se na to upínal, teď ne. Bylo by hezké to vyhrát, ale už to není to hlavní,“ vypráví Pech.

Cíle jsou přece jiné - tituly. Ten z Evropy i ten domácí.