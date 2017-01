Dřina se zúročila. Nejproduktivnějším českým nováčkem v NHL je Sedlák

dnes 10:30

Posadí se do křesla, pustí herní konzoli Xbox a střílí cizí vojáky. Český hokejista Lukáš Sedlák nejraději odpočívá při hraní Call of Duty. Nekompromisními ranami kosí jednoho protivníka za druhým. A poslední dobou zkouší to samé i na ledě.