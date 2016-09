Price je zdravý, Halák předčil kolegu z klubu. Kdo bude chytat na SP?

Skupina A

Česko Michal Neuvirth / Petr Mrázek

Už před začátkem přípravy se odborníci shodovali, že na postu brankáře Čechy bota tlačit nebude. Tři zázasy před turnajem to potvrdily. Michal Neuvirth i Petr Mrázek zářili. Ukázal se zvlášť prvně jmenovaný, který je zároveň starší a zkušenější. Dostane šanci proti Kanadě? To se dozvíme až těsně před zápasem. (Více zde).

Evropa Jaroslav Halák

Původně se spoléhalo na Frederika Andersena z Dánska, jenže ten se zranil. Nastala tedy kuriózní situace. O post jedničky si to v přípravě rozdali konkurenti z New York Islanders: Jaroslav Halák a Thomas Greiss. Duel vyhrál protřelejší Slovák zejména díky povedenému mači proti Švédům, které Evropa smetla 6:2. V průběhu turnaje ale možná dostane šanci i Němec.

Kanada Carey Price

Carey Price se uzdravil a je připraven na zápas proti Česku. Hvězda Montrealu vynechala skoro celou sezonu v NHL, teď je však zpět a spoléhá se na ni. „Cítím se dobře. Z toho, jak se vše zlepšuje, mám dobrý pocit. Na konci posledního zápasu (proti Rusku, pozn. aut.) to bylo mnohem lepší než na začátku,“ řekl Price, který chytal dvě ze tří přípravných utkání před SP. I Braden Holtby a Corey Crawford jsou ovšem elitními gólmany.

USA Jonathan Quick

Kouč John Tortorella byl v prekérní situaci. Brankáři USA patří do naprosté špičky NHL, tak na koho ukázat? Ani kdyby si hodil mincí, nepomohlo by to. Adepti jsou totiž tři: mrštný Jonathan Quick (dva Stanley Cupy), obr Ben Bishop a Cory Schneider, superman z New Jersey. Jedničkou nakonec bude Quick, jemuž se vydařila olympiáda v Soči. Leč i sám kouč se nechal slyšet, že šlo o nesmírně těžké rozhodnutí.

Skupina B

Finsko Pekka Rinne / Tuukka Rask

Finové mají z čeho vybírat. Pekka Rinne i Tuukka Rask jsou dlouhodobými jedničkami svých klubů v NHL. Vysocí, rychlí brankáři s vytříbeným stylem. Zatím to vypadá, že si na Světovém poháru zachytají oba. Příprava na turnaj nicméně lépe vyšla Rinnemu, který by měl dostat šanci v úvodním zápase proti Severní Americe.

Rusko Sergej Bobrovskij

Sergej Bobrovskij i Semjon Varlamov jsou podobně staří a oba už přivedli Rusko ke zlaté medaili na světovém šampionátu. Varlamov v roce 2012, Bobrovskij o dva roky později. Na olympiádě v Soči se střídali a podobný model možná zvolí trenéři Ruska i nyní. K prvnímu zápasu nastoupí Bobrovskij. Pokud zachytá, pravděpodobně si post jedničky udrží.

Severní Amerika Matt Murray

Každý ze tří kandidátů má co nabídnout. John Gibson několikaletou zkušenost z NHL. Connor Hellebuyck, kolega Ondřeje Pavelce z Winnipegu, se zase v dresu USA předvedl na loňském MS v Praze. Největší trumf ale pochopitelně drží Matt Murray. Který jiný brankář do 23 let může v současnosti říct, že dotáhl tým ke Stanley Cupu? Odolný zelenáč z Pittsburghu to na jaře zmákl. Teď se s výběrem mladíků pokusí o další úspěch.



Švédsko Henrik Lundqvist

Tady nebylo co řešit. Král ještě nehodlá abdikovat. Pověstný manekýn s výbornou angličtinou má svůj styl i na ledě. Na rozdíl od mnoha jiných gólmanů bývá zalezlý v brance a vyjíždí, jen když je to opravdu nutné. Je rozvážný. Spoléhá na bleskurychlé reflexy. „Máme jasnou jedničku,“ potvrdil švédský kouč Rickard Grönborg. Další dva brankáři Jacob Markström a Robin Lehner se ještě mají od staršího Lundqvista co učit.