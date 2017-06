Marcinko se vrací do extraligy. Slovenský útočník bude hrát za Třinec

„Nad nabídkou Ocelářů jsem dlouho neotálel. Třinec má nejen v Česku, ale i na Slovensku dobrý zvuk. Rýsovaly se mi sice i jiné nabídky, ale Oceláři měli seriózní zájem, jejich jednání bylo férové a konkrétní. Taky jsem cítil zájem i ze strany trenéra a sportovního ředitele,“ uvedl Marcinko, který má na kontě starty na dvou světových šampionátech a olympiádě v Soči.

Odchovanec Popradu hrál v české extralize v letech 2014 až 2016, poté odešel do Kunlunu. V KHL odehrál včetně play off 65 zápasů s bilancí pěti branek a 15 asistencí.

„Je to zkušený hokejista, který vyniká fyzickými parametry a důraznou hrou. Je hrozně nepříjemné proti němu hrát. Je to důležitý hráč do dané role, kterou jsme v týmu postrádali. Od Tomáše si slibujeme výbornou práci v předbrankovém prostoru, vyhrávání osobních soubojů a důraznou hru v oslabení,“ řekl trenér Třince Václav Varaďa.