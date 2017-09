Rozjetý střelec Marcinko přiznal: Žádný hattrick, první gól dal Růžička

„Já dal ve skutečnosti góly dva. Ten první vstřelil Růža,“ zmínil Marcinko spoluhráče Martina Růžičku.

„Od něj se puk odrazil, ale asi to na videu neviděli. Ale o to nejde, vyhráli jsme a byly to velmi těžce vydřené tři body. Vítkovice nás ke konci zatlačily. Podržel nás Šimon Hrubec. Nebýt jeho, tak kdo ví, jak by se zápas vyvíjel.“

První gól váš nebyl. Zato ten druhý po Hrňově střele vám rozhodčí připsali dodatečně. Puk jste tečoval?

Ano, cítil jsem ho, šel mi od nohy, ale v daný moment jsem to vůbec neřešil. Bylo to v bráně, což bylo podstatné.

A Martin Růžička tu vaši dorážku tečoval čím?

Bruslí. Ta moje střela šla vedle, takže určitě to šlo od Martina.

Takže bude po vás týmový pokladník požadovat taxu za hattrick?

Už jsem slyšel určité narážky, ale věřím, že to rozhodčí opraví tak, jak je to správné. Je potřeba být čestný a hrát fair-play. Když člověk gól nedá, tak by si ho neměl připisovat.

Jak těžká byla poslední třetina, v níž jste odolávali náporu Vítkovic?

Jejich tlak byl obrovský. Jsme rádi, že jsme to udrželi. Ta výhra má pro nás obrovský význam.

Zatlačili vás Vítkovičtí svou silou, anebo jste se zaměřili na obranu?

Bylo to obojí. Jinak se vám hraje, když vedete o dva tři góly než o jeden. Hosté měli několik přesilovek a o to byl jejich nápor znatelnější. Mělo to i vliv na naši psychiku, takže mentálně jsme se soustředili více na obranu. Takové zápasy je nejtěžší vyhrát a my to dokázali. Je to ale pro nás velká lekce.

Ve dvou domácích zápasech jste dal čtyři góly. Jaké to je?

Určitě si toho vážím. Snažím se podávat co nejlepší výkony, a když se mi podaří vstřelit nějaký gól, tak je to plus.

Jak se vám líbila atmosféra derby?

Takové zápasy jsou vždy speciální. Měl jsem velké očekávání, a to se i potvrdilo. Už v přípravě to bylo jiné, než další zápasy. Fanoušci byli skvělí, překřikovali se a my jsme vyhráli... Takže skvělé derby.