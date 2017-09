Staronový litvínovský tvrďák Baránek: Baráž mě zocelila

„Není přímo bitkař, ale když taková situace nastane, je schopen se toho zhostit,“ míní asistent extraligisty Darek Stránský. „Je typem důrazného, agresivního a pro soupeře nepříjemného hráče.“

Už když rok a půl hostoval v Karlových Varech, své bývalé (a teď zase současné) litvínovské spoluhráče –lidově řečeno – mydlil.

„Já takhle hraju proti všem, mám to tak nastavené. Musím být co nejtvrdší a nepříjemný,“ chápe svoji roli 22letý bek. „S některými kluky jsem o tom po návratu mluvil. A něco proběhlo, když jsem nechtě zranil Robina Hanzla. Vyříkali jsme si to. Po dvou měsících jsem se omlouval, on říkal, že to bere v pohodě, že si sám vyvrknul koleno.“

Za Vervu si zapsal 26 extraligových startů, dalších 35 v Karlových Varech, tam i 18 barážových.

„Sestup byl strašný, nepříjemný. Ale zápasy v baráži mi hodně daly. Musela být kázeň. A ty nervy! Na hlavu nejhorší, co jsem zažil. Nic horšího není. Zocelilo mě to,“ míní. „Vrátil jsem se do Litvínova jiný, než když jsem odcházel. Hrál jsem za ten rok a půl dost. Jsem připravenější,“ hlásí. V minulých dvou sezonách nastupoval i za prvoligové Most, Kadaň a Jihlavu.

Branky a body? Baránek jich moc nečeká. „Žádná ofenziva ode mne nebude, možná jen malinko. Hlavně chci být důrazný, blokovat střely, dohrávat souboje. Prostě být tvrdší,“ podotýká. „V Karlových Varech jsem byl spokojený, ale pořád jsem se do Litvínova těšil.“

V přípravě nastupoval s mazákem Karlem Pilařem. „Marek je pohyblivý mladý kluk, roli tvrdšího hráče plní, ta hra mu je vlastní. Zatím se zdá, že by to mohlo fungovat. Každý tým takového hráče potřebuje a nám trošičku chyběl,“ uvedl asistent Stránský.

Verva startuje v pátek v Plzni a Baránkovi bude fandit i jeho bratr Martin, útočník. „Chtěli ho v Ústí, nějak se nedomluvil, tak je v Děčíně. A začal dělat u taťky v autodopravě.“