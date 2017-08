Třináctý titul chceme mít my, vyhlásil brněnský gólman Čiliak

Brněnský gólman se v úterý na Vysočinu opět vrací. V barvách loňského mistra extraligy, jenž dorovnal v počtu titulů právě kdysi nejslavnější Jihlavu.

Jestliže někdo má nyní velmi slušnou fanouškovskou základnu, pak je to právě Kometa. Sedmadvacetiletý Čiliak proto předpokládá: „Dobrá atmosféra byla v Jihlavě, už když jsem hrával za Třebíč. Teď se to možná ještě vystupňuje. Bude to asi zase takové derby.“

O tom není pochyb. Vy do Jihlavy přijedete? Například Vojtěch Němec, rovněž muž známý na Vysočině, má prý z rodinných důvodů volno.

Ano, já přijedu.

Jakou máte nyní vlastně pozici v Kometě, budete se vy gólmani v přípravě točit?

Máme to nějak vyřešené. S trenéry jsme se o tom samozřejmě bavili, ale tohle nechceme nijak veřejně prozrazovat.

Tak mi alespoň povězte - Jihlava se vrátila do extraligy, vy ji znáte z atraktivních derby. Už se nemůžete těch duelů dočkat?

Na zápas se určitě těším. Jak už jste zmiňoval, poznal jsem zápasy v Jihlavě, když jsme tam hrávali s Třebíčí. Už tenkrát tam vždycky byla dobrá atmosféra. Teď se to možná ještě vystupňuje. Asi to bude pro náš tým zase takové derby. Předpokládám, že i od nás přijede hodně lidí.

Co čekáte od Jihlavy, nováčka extraligy?

Nevím. To spíš ukážou až přípravné zápasy. Nějak jsem to popravdě ještě nezkoumal, kdo tam přišel. Nechám se překvapit, jak budou hrát.

V počtu titulů jste letos Duklu dorovnali. Motivace překonat ji musí být jistě obrovská, že?

Jistě. Třináctý titul, který nikdo nemá, bychom určitě chtěli získat.

Vy jste ušel cestu z ligové Třebíče až pro extraligový titul s Brnem. Pro vás snové angažmá?

Rozhodně. Je něco neskutečného, co se nám podařilo. Každý má ještě minulou sezonu v hlavách. Nicméně už skončila, teď zase přichází něco nového, takže se musíme připravit stejně jako vloni.

V čem podle vás tkví to kouzlo Komety, proč jste mistři?

To je jedno s druhým. Celkově od mužstva až po lidi. Všichni drží spolu. Lidi si to už zasloužili, hnali nás dopředu. Tímto se nám asi nevyrovná žádný klub v extralize.