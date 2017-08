Bude Slovan platit? Každý hráč v Evropě se bojí o peníze, říká Mazanec

Čtyři roky se rval o šanci v Nashvillu, poslední sezona ale rozhodla o tom, že Mazancova budoucnost se bude psát jinde.

Český brankář do ní vstupoval jako dvojka hvězdného Fina Pekky Rinneho, jenže mu nevyšly dva zápasy proti špičkovým klubům NHL a slibné vyhlídky se rozplynuly. Značnou část mužstva poté postihla střevní chřipka, Rinne s Mazancem najednou nemohli chytat.

Příležitost dostal Mazancův rival Juuse Saros a už ji nepustil. „Prostě mě přechytal,“ neskrývá bývalá opora extraligové Plzně.

Když se poté nashvillský generální manažer David Poile na přelomu června a července rozhodoval, co podnikne dál, zvolil cestu bez Mazance. „Nepředpokládám, že se na podzim k nám vrátí,“ řekl a podepsal dva nové gólmany (Anderse Lindbäcka a Matta O’Connora).

Kvůli rozšiřovacímu draftu pro Las Vegas nicméně předložil Mazancovi kvalifikační nabídku a ztížil mu odchod jinam.

Od kdy jste věděl, že v Nashvillu pokračovat nebudete?

Už při posezonním pohovoru mi řekli, že o mě dál nestojí. Dohodli jsme se, že klub i já půjdeme jinou cestou. Sám jsem v Nashvillu nechtěl pokračovat. Zkoušeli mě poté vyměnit, mělo o mě zájem pět klubů z NHL.

Proč jednání o výměně nevyšla? Kdo o vás měl největší zájem?

Manažer Poile za mě prý chtěl příliš mnoho. Ostatní kluby pak radši podepsaly kluky z Evropy, kteří byli zadarmo a nemuseli za ně nic dávat. Měl jsem nabídku z Chicaga, dokonce mi nabízeli jednocestnou smlouvu s tím, že stejně podepíší ještě jednoho kluka a porvu se s ním o post týmové dvojky. Nakonec to nevyšlo. Nashville ale chápu, čtyři roky do mě vrážel peníze, a tak nechtěl, abych odešel úplně zadarmo.

Nakonec v Americe nezůstáváte, jdete to Evropy. Proč jste si vybral Slovan Bratislava?

Postupně odpadaly kluby z NHL i KHL a já jsem pořád nevěděl, kde budu chytat. Pak se ozval Slovan a já jsem moc rád, že mám jistotu, že nebudu rok stát. Na KHL jsem zvědavý. Vtipné je, že ten samý den, kdy jsem podepsal se Slovanem, tak mi volali z NHL a měli pro mě nabídku. To jsem nechtěl slyšet.

Čeká vás silná konkurence. Jak vnímáte přítomnost Jaroslava Januse a Jakuba Štěpánka na bratislavské soupisce?

No, bude to hodně zajímavé. Jsme tu teď tři, tak uvidíme, jestli si nás všechny nechají. Zároveň si říkám, že mě určitě nebrali kvůli tomu, abych vysedával na tribuně. Uvidíme, komu z nás to půjde nejlépe. Ten by pak měl chytat pravidelně.

Teď jedna ožehavá otázka: Nebojíte se, že vám nebudou chodit výplaty? Slovan měl v minulých letech s dodržováním smluv potíže.

Každý hokejista v Evropě se bojí o to, jestli mu budou chodit peníze. Není to jednoduché. Ve Slovanu mi ale slíbili, že ostatním doplatí dlužné částky a že mně budou výplaty chodit včas. Věřím, že tomu tak bude.

Zvyknete si na dlouhé cestování letadle i na jiný životní styl?

Ono cestování na farmě také není procházkou růžovým sadem. Často jedete osm hodin autobusem, v letadle si alespoň pořádně sednete, můžete se projít uličkou, máte k dispozici jídlo. Nebojím se toho, zvyknu si. Co se týče životního stylu, Bratislava je krásné město, a navíc to budu mít kousíček domů za rodinou. To byl také jeden z důvodů, proč jsem se rozhodl pro Slovan. Těším se tam.

Co vám čtyři roky v Americe daly po hokejové i osobní stránce?

Jo, byly to čtyři krásné roky a daly mi toho spoustu. Zlepšil jsem se jako brankář, posbíral jsem spoustu zkušeností. A posunul jsem se také jako osobnost, trochu jsem zestárl a mentálně vyspěl. Viděl jsem kus světa, dalo mi to hrozně moc.

Bral jste v potaz při svém rozhodování také olympijské hry?

Přiznám se, že jak jsme pořád řešili, jestli budu hrát KHL, nebo NHL, tak jsem na olympiádu vůbec nemyslel. Když jsem pak zpětně přemýšlel nad svým podpisem se Slovanem, tak jsem byl rád, že jsem získal šanci porvat se o olympiádu. Je to další motivace navíc a to je jenom dobře.

Jedním z plusů angažmá ve Slovanu je i to, že byste mohl pravidelně chytat v kvalitní soutěži.

Je to tak. A věřím, že když budu mít dobrou sezonu, že se mohu příští rok do NHL vrátit. Přece jen nějaké jméno jsem si tam udělal, manažeři vědí, že mohu být jedničkou na farmě a že dokážu zaskočit na pár zápasů v prvním týmu.

Přemýšlel jste nad návratem do Plzně?

Nechci, aby to vyznělo blbě, ale Plzeň jsem bral jako krajní možnost. Přece jen jsem stále mladý a ještě bych se rád na pár let někam do světa podíval. Plzeň mám ale samozřejmě hrozně rád a jednou se tam třeba vrátím.