Uvidíme, uvidíme, uvidíme, odpovídal (ne)rozehraný brněnský Erat

Hlouček novinářů málokdy obšťastní bombastickou hláškou, z níž se dá hravě vytvořit úderný titulek. Však také při posledním setkání Martin Erat nejčastěji volil neurčitou odpověď: „Uvidíme.“

I přesto je na 36letého útočníka upřena největší pozornost. Nikdo jiný z celé extraligy nemá na kontě víc startů ve slavné NHL. Erat opět bude hlavním trumfem Komety, která dnes v 17.20 proti Třinci zahajuje misi s názvem „zlatá obhajoba“. Bude hokejový workoholik válet a usilovně sbírat body jako loni, kdy po 12 letech vtrhl do extraligy? „Na každou sezonu se připravuju stejně, jsem v pohodě. Uvidíme, jak to bude vypadat v zápasech,“ prohodí brněnský křídelník.

Nerozhodí ho, že v přípravném období, jehož podstatnou část strávil individuálním tréninkem v zámoří, odehrál jediné utkání. „Takhle jsme byli s Liborem (Zábranským, šéfem a koučem Komety – pozn. red.) domluvení,“ podotýká hbitý veterán, jenž minulý týden patřil proti KalPa Kuopio i přes herní manko mezi nejvýraznější postavy Komety. „Co se děje na tréninku a v přípravných zápasech, bude stejně v půlce sezony každému jedno. My se snažíme připravit na sezonu co nejlíp a uhrát si první šestku. A pak se může stát cokoliv.“

Martin Erat zvedá nad hlavu Masarykův pohár.

Znamená to tedy, že Erat bere start extraligy jako pasáž, při které se bude teprve dostávat do provozní teploty? „Uvidíme. Do ledna odehrajeme 38 nebo kolik zápasů. Budu mít dost času, abych se rozehrál. Sezona začíná až v lednu, od té doby se pojede,“ poznamenává druhý nejproduktivnější hráč Komety z loňské základní části.

Lepším byl pouze jeho ofenzivní parťák Marek Kvapil, spolu s Jozefem Kováčikem jsou jedinými oporami, s nimiž se po zlaté sezoně v Brně rozloučili. I to Erata přesvědčilo, že si v Brně minimálně o rok prodlouží kariéru. „První věcí bylo, jak to v Kometě funguje a jak Libor vede mladé kluky. A také rodina rozhodla. Nevadilo jí to, mladý jde do školy až příští rok, takže máme ještě čas na rozmyšlenou,“ přibližuje dlouholetý forvard Nashvillu, kde našel i druhý domov.

Olympiáda? Zeptejte se za dva měsíce

Erat bude dál objíždět extraligové zimáky, které bude bedlivěji sledovat i reprezentační kouč Josef Jandač. Na jaře Erat jeho pozvánku na kemp před mistrovstvím světa odmítl. Po náročné sezoně, v níž léčil zlomené zápěstí, dal Erat raději přednost odpočinku. Jak by zareagoval na reprezentační vábení v zimě, kdy se v Koreji konají olympijské hry? „Teď nad tím určitě nepřemýšlím,“ oznamuje Erat.

Vidina turnaje pod pěti kruhy, na němž se nepředstaví hvězdy z NHL, zlákala i legendárního Jaromíra Jágra. „Myslím, že je super, že největší ikona českého hokeje za posledních dvacet let by chtěla jet na olympiádu,“ konstatuje Erat, podle něhož by si Jágr zasloužil ještě vysněné angažmá v zámoří. „Je těžké sedět doma a nevědět, co dál. Jarda je tak zkušený, že už to bere s nadhledem. Ale podle mě ještě patří do NHL. Uvidíme, kde skončí.“

Pokud by božská „68“ zvolila evropskou cestu, mohl by se s Eratem potkat v Pchjongčchangu v jednom týmu, stejně jako v srpnu při Havlátově rozlučce s kariérou. „Přemýšlím spíš nad Kometou a uvidíme. Zeptejte se za měsíc, za dva,“ požádá trojnásobný účastník olympiády.

Formu brněnských mistrů dnes vyzkouší Třinec. „Super, že hned budeme hrát s jedním z favoritů celé soutěže,“ poví Erat. „Bude šest týmů, které budou bojovat o nejvyšší příčky.“

Bude předtucha lídra Komety správná? Uvidíme...