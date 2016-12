Martin Erat trefil Kometě bod a chválil bratra: Hrál výborně

Zvětšit fotografii UDĚLÁME TO TAKHLE, BRÁCHO. Roman Erat (vlevo) a Martin Erat na střídačce Komety Brno. | foto: ČTK

dnes 8:16

Tři Němcové se objevili na ledě. Jenže vítkovického Erika a brněnského Ondřeje s Vojtěchem nepojí krevní pouto. Pozornost tak přitahovali dva Eratové - sourozenci v dresu Komety. „Byl to jeden z nejlepších vánočních dárků, které jsem kdy dostal,“ líčil nadšeně Martin Erat. „Užili jsme si to, jen výsledek to kazí,“ doplnil Roman.

Brněnští hokejisté podlehli Vítkovicím 1:2 po samostatných nájezdech, Kometa tak v extralize klesla na čtvrtou pozici. Za bod proti neoblíbenému soupeři mohla být vděčná, porážku odvrátil 99 sekund před koncem základní hrací doby o dva roky mladší a slavnější Erat, jenž využil zaváhání vítkovického útočníka Stastneho. „Asi mě neviděl, to se stává,“ povídal 35letý útočník. „Bylo to vydřené. Jsem rád, že se takhle hrálo, takové bude play-off.“ Ve čtvrtek se mohlo tleskat dokonce dvěma sourozeneckým tandemům. V brněnské sestavě se ale objevil pouze jeden z bratrů Zohornů - Hynek. Duel byl hodně nervózní, spousta přesilovek. Řada verdiktů v bouřící aréně vyvolala vášně. Gólů ale bylo pomálu. „Všichni jsme makali, dřeli. Potom jsme Vítkovice přehráli, oni dělali fauly. Věděli jsme, že budou držet, hákovat. Rozhodčí nám dali dost přesilovek, abychom vyhráli zápas. Bohužel to nedopadlo,“ pokrčil rameny autor jediné brněnské trefy. Kvůli absenci Martina Nečase, který se pere v zámoří o účast na světový šampionát dvacítek, a zraněného Marka Kvapila mu brněnští trenéři z Třebíče přivedli sourozence Romana. „V životě jsme spolu nehráli a jsem rád, že jsme tu šanci dostali,“ říkal reprezentační forvard. „A brácha hrál výborně,“ pochválil bratra, jenž poslední sezony pravidelně nastupuje v první lize. „Hodně do hry vstupovaly přesilovky a oslabení, tam se Roman nedostal. Při hře pět na pět to nevypadalo zle a Roman nezklamal, odehrál dobré utkání,“ zhodnotil trenér Komety Petr Haken.