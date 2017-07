Hanzal o nové výzvě: Věřím, že s Dallasem máme na Stanley Cup

Když se 1. července otevřel hráčský trh, zmizel Hanzal „z pultu“ jako jeden z prvních Čechů.

Takřka dvoumetrový kolos s pověstí všestranného bojovníka a zároveň zručného kumštýře se vydal směr Texas.

V „zemi osamělé hvězdy“ si za tři roky vydělá 14,25 milionu dolarů. Průměrná roční gáže se mu zvedla o polovinu. Hlavní roli ovšem při rozhodování třicetiletého reprezentanta prý peníze nehrály.

Hanzal o Bishopovi „Když jsem se dozvěděl, že tu podepsal, bylo to další plus. Je to skvělý gólman,“ tvrdí Hanzal o nové brankářské jedničce Stars.

„Bylo to jednoduché. Myslím si, že Dallas je vítězný tým. Věřím, že můžeme vyhrát Stanley Cup. Je to skvělá organizace s výbornými hráči, hrál jsem proti nim mnohokrát. To, že můžeme vyhrát NHL, byl hlavní důvod, proč jsem se tu rozhodl podepsat,“ vysvětlil Hanzal v rozhovoru pro NHL.com, jak zvolil právě Stars.

Odchovanec Českých Budějovic se stal jednou z řady špičkových posil Dallasu, klub z horkem těžce zkoušeného Texasu sehnal během pár měsíců amerického brankáře Bena Bishopa, kanadského obránce Marca Methota i ruského útočníka Alexandra Radulova.

První dva jmenovaní se zaručí za nižší počet obdržených gólů, od Radulova se čeká probuzení ofenzívy, která byla v předminulé sezoně nejlepší v celé NHL, zato letos strádala.

A Hanzal?

Ten plánuje pomoci na obou koncích kluziště. „Věřím, že hře Stars pomůžu díky své postavě, důrazu před brankou a hře v oslabení, na kterou jsem specialista,“ tvrdí bývalá dlouholetá opora arizonských Coyotes.



Sebere místo Spezzovi

Přesun do Dallasu si nemůže vynachválit, je nadšený ze síly ambiciózního kádru. „Jamie Benn je jedním z pěti nejlepších hráčů v NHL. Je to skvělý hráč i lídr. Má všechno, co špičkový hokejista potřebuje. Rychlost, sílu, šikovnost i tvrdost. Podívejte se na Jasona Spezzu a Tylera Seguina, to jsou také hvězdy NHL. Moc mě těší, že jsem členem Dallas Stars.“

Ken Hitchcock, nový kouč Stars, už jistě přemýšlí, kam Hanzala v sestavě zařadí. Díky němu i Radulovovi by měli „jižanští pistolníci“ oprášit pověst nejlépe střílejícího týmu NHL.

Předpokládá se, že Hanzal bude nastupovat ve středu druhé formace, na křídla pak patrně dostane Radulova se Spezzou, jehož připraví o jeho přirozený post centra.

Hanzal se přeci jen na tuto pozici hodí lépe. Je silnější a univerzálnější, Spezza by navíc mohl na křídle plně prodat svůj útočnický um.

Pro Hitchcocka by měl být užitečný také díky tomu, že dokonale zná silné soupeře. „Byl jsem v Západní konferenci deset let. Vím, jak náročné je hrát proti San Jose, Anaheimu, Los Angeles.“

Minnesotě měl dodat stejné herní kvality i zkušenosti, jenže celé mužstvo začalo v dubnu ztrácet dech. Hanzal se s touto bídou v play-off svezl. Pak přišla lítost generálního manažera Wild.

Dokáže Hanzal bolestnou vzpomínku přetavit v texaské výhni na klíč k zisku Stanley Cupu? Menší cíl než dobytí slavné trofeje si vzhledem ke kvalitě spoluhráčů ani dát nemůže.