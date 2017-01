Mladší z Hanzlů je nečekaný hrdina. A nejlíp střílející nováček

„Doufám, že jsem tím neskončil. Jsem za to rád, ale mám mnohem víc šancí, které bych mohl proměňovat. Gólů mohlo být daleko víc,“ je na sebe přísný Martin Hanzl.

V nedělním hitu se Spartou, který Litvínov vyhrál 3:2, byl Hanzlův zásah rozhodující. Jeho celkově druhý vítězný a čtvrtý přesilovkový. Ukázal, že i bez svého zkušenějšího sourozence a vzoru, momentálně zraněného, se umí prosadit.

„Snad se Robin co nejdřív vrátí zpátky,“ přeje si 23letý Martin Hanzl. Z křídla se přesunul na jeho místo do středu druhého útoku: „Trochu jsem si od pozice centra odvykl. Znát je to hlavně při buly, už jich nevyhrávám tolik co dřív, ale poperu se s tím.“ Úspěšnost při vhazování má 42 procent, Robin Hanzl je v litvínovském týmu se 60 procenty nejlepší.

Paradoxní je, že v extralize už má 10 gólů, zato v základní části 1. ligy tuhle hranici nikdy nezdolal. „Asi je to díky spoluhráčům, jinak nevím. Dostal jsem příležitost vedle bráchy, padly mi nějaké góly. Zatím mi to vychází,“ užívá si. I to, že jeho pozice sílí: „Přemýšlel jsem nad tím, a kdyby mi tohle někdo řekl před sezonou, pošlu ho někam. Jsem za to hrozně rád.“

Roste jeho čas na ledě i sebedůvěra. „Sebevědomí je základ každého hráče. Pak udělá věci, které by si normálně nedovolil, a vycházejí mu,“ tvrdí útočník, jehož táta kdysi válel v prvoligovém Ústí.

Martin Hanzl je s 15 body čtvrtým nejproduktivnějším hráčem Vervy za mazáky Lukešem, Hüblem a svým bratrem. Po každé jeho páté střele se puk třepetá v síti, vyslal jich na brankáře soupeřů 51.

A i díky tomu je Litvínov čtvrtý. „Náš cíl je šestka, pracujeme na tom každý den,“ chce Hanzl přímý postup do čtvrtfinále play-off.

I proto měl triumf nad Spartou velkou hodnotu, neboť pražský celek mohl Litvínov v tabulce přeskočit. Verva rivala srazila i bez deseti hráčů. „Marodka není příjemná. Trénujeme s juniory a kluky z Mostu. Ale dokázali jsme si, že když bojujeme, můžeme hrát s každým.“ Platí to i pro Hanzla osobně.