Havlát o Kometě: Potřebuju potrénovat, abych mohl týmu pomoct

Do Brna se vrátil coby útočník s více než 800 starty ve slavné NHL, dvojnásobný medailista z mistrovství světa, dvojnásobný účastník olympijských her. A vrátil se s touhou ještě něco dokázat.

35letý Havlát, jehož většinu kariéry pronásledují zdravotní lapálie, se má stát trumfem extraligové Komety. „Je to poslední šance, jak hrát v Brně,“ pravila senzační novoroční posila po pondělním tréninku.

Ostrý zápas jste odehrál naposledy před více než rokem. Jak tělo nyní reaguje na zátěž?

Jako kdybych tři čtyři měsíce nestál na ledě. Předtím jsem měl zase pauzu celý rok. Dneska to bylo určitě lepší než včera. Začátky po dlouhé době, nebo když je rozjetá soutěž, bývají vždycky těžké.

Jak jste se ocitl v Kometě?

Libor (šéf klubu Libor Zábranský - pozn. red.) zavolal, bavili jsme se a byla to zajímavá nabídka. V létě jsem s klukama už měsíc trénoval. Věděl jsem, jaká je tu parta. Základní část začali skvěle a všichni víme, na co se tady myslí. Řekl jsem, že rád přijedu. Nikdy jsem za Kometu nehrál, ale na tomhle stadionu jsem začínal za Ytong, takže by bylo hezké tady skončit.

Jiné nabídky jste neměl?

Ne, ne. Už jsem byl rozhodnutý, že kvůli zdravotním problémům skončím. Ale ještě to chci naposled zkusit a uvidíme, jestli budu schopný vůbec nějak začít. První dva dny byly pozitivní. Chci si otestovat, jestli to tělo zvládne.

Scházel vám hokej hodně?

Ten mi chyběl vždycky. Kdyby mi to tělo dovolilo, hrál bych dál. Bohužel situace je taková, jaká je. Na druhou stranu patnáct let jsem byl v NHL, na to si člověk nemůže stěžovat. Zranění byla velká, malá a ještě větší. Ale to k hokeji patří. V Brně mám rodinu a tátu. Bylo to i jeho přání, abych to tady zkusil. V tom jsem nevyhověl taťkovi, ale i Liborovi. Když to nezkusím teď, tak už nikdy.

Jak bylo náročné se poslední týdny na Floridě, kde žijete, připravovat individuálně?

Byli jsme vždycky dva tři kluci. Chodil jsem s Radkem Dvořákem, byl tam i Flaška (Tomáš Fleischmann). Kluci mi pomáhali, abych nebyl sám na ledě, to bylo fajn.

Je nyní pro vás nezvyk, když absolvujete přípravu s týmem?

No jo, kluci se mi tam pletou. Poslední dobou jsem si zvykl, že jsem byl na ledě nejlepší hráč, když jsem tam byl sám. A teď je nás dvacet. (usměje se) Ale ne, to je potřeba. Člověk to sám nenatrénuje - rychlost, souboje. Bude chvilku trvat, než se do toho dostanu.

Užíváte si, že jste opět součástí kolektivu?

Je super mít daný program a nemusím nic vymýšlet sám. I tohle, když vím, kdy mám přijít na zimák, mi chybělo. Je fajn být v partě kluků, kde je sranda. Navíc v Česku je tohle ještě lepší. Byl jsem tu, myslím, naposledy v roce 2004, když byla stávka v NHL. Začínal jsem ročník ve Znojmě a končil ve Spartě. Tady (v Brně) ještě extraliga nebyla.

Jak byste popsal současný brněnský tým?

Spousta nových kvalitních kluků a zatím to potvrzují i výkony. Je tu jeden z nejlepších týmů. A ambice tu jsou, lhal bych vám, kdybych nevěděl, na co se tady všichni připravují. Nejdřív je nutnost dobře dokončit základní část, potom se můžeme bavit o něčem jiném.

A kdy pomůžete vy?

Určitě to bude nějaký týden trvat. Potřebuju potrénovat, abych mohl týmu pomoct. Kdybych naskočil hned, určitě bych nepomohl.