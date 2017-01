Havlát a Kometa? Má velkou chuť nám pomoct, říká Zábranský

Šéf brněnského hokeje má v Havlátovi další trumf. Před sezonou přivedl majitel, generální manažer a trenér v jedné osobě do ambiciózního klubu Martina Erata, Ondřeje Němce, Tomáše Vincoura, Marka Kvapila nebo Martina Zaťoviče. Cíl je jasný, hrát o titul.

Havlát má ovšem k ostrému startu v extralize přeci jen stále poměrně daleko. „V podstatě jsem stále na letní přípravě. Vrátil jsem se do klubu, který znám. Kluky také znám. Z mé strany je důležité hlavně to, že potřebuji především potrénovat. Poté uvidím, jak na tom budu po zdravotní stránce, a podle toho se rozhodnu,“ řekl pětatřicetiletý forvard.

Zábranský je ohledně Havlátovy budoucnosti optimistický. „Měsíc a půl jsme spolu domluvení, že od začátku ledna začne trénovat s Kometou. Připravoval se na Floridě a má velkou chuť týmu pomoct a posílit ho. Je samozřejmě důležité, aby mu vydrželo zdraví. Byli bychom rádi, kdyby všechno vyšlo, Martin Havlát byl v pořádku a mohli bychom ho zařadit na soupisku,“ sdělil pro klubový web Komety.

Havláta pojí s Brnem kromě vlastního hokejového dospívání a otce Miloslava, někdejšího obránce Králova pole, také synovec Robert. Ten nastupuje za juniorský tým a časem by měl povýšit do „áčka“. Zahraje si se slavným strýcem? U mistra světa z roku 2000 se nevyplatí předbíhat, prakticky celou kariéru se potýká s různými zraněními, od předloňského dubna navíc odehrál jen dva zápasy.

„Kdy nastoupí, to je zatím těžké předjímat. Záleží hlavně na Martinových pocitech, je to natolik zkušený a kvalitní hráč, že jen on se sám musí rozhodnout, kdy bude stoprocentně připraven nastoupit do utkání.Věřím, že Martin návrat zvládne a pomůže nám,“ ví Zábranský.

V minulé sezoně Havlát jen nakrátko posílil St. Louis v zámořské NHL, po dvou zápasech Blues z osobních důvodů opustil. O návrat do zámořské soutěže se Havlát pokoušel před startem právě probíhajícího ročníku, jenže nového zaměstnavatele nesehnal. Alespoň se během letní přípravy s Kometou ujistil, že jej nebolí třísla.

Pokud zrádná oblast vydrží i nynější tréninkový zápřah, nejvyšší domácí soutěž by brzy mohla získat další zajímavou atrakci.