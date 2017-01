Snaha i tragédie. Hokejoví experti hodnotí mistrovství světa juniorů

Češi vyhráli jediné z pěti utkání, navíc proti Finům, kteří se nakonec museli v elitní skupině MS zachraňovat.

Ve svém středu nenašli žádného výjimečného ofenzivního tahouna, týmovou tabulku produktivity vyhrál obránce Hronek. Nezazářil ani jeden z gólmanů, Vladař i Škarek si pár obdržených branek budou vyčítat. Mužstvo srážely individuální chyby, bohužel v nejméně vhodných chvílích a od hráčů, na které se nejvíce spoléhalo.

Ani opěvované čtvrtfinále s Kanadou dojem nezachránilo. Souboj s favoritem byl sice ze strany Petrových svěřenců veden chrabře a obětavě, přesto se Češi museli hlavně bránit.

Tak viděl letošní „dvacítky“ hokejový redaktor iDNES.cz Karel Knap (celý komentář čtěte zde) a podobné závěry plynou z vyjádření oslovených expertů.

David Pospíšil, bývalý reprezentant

„Byl to snaživý, poctivý, odmakaný výkon, který ale nestačil na týmy z absolutní špičky. Kluci se i snažili dodržovat to, co po nich trenéři chtěli. Jenže zase se ukázalo, co platilo i pro předchozí mužstva z poslední doby. Zaostáváme v individuálních kvalitách.

David Pospíšil

Nemáme v týmu hráče formátu těch, kteří tvořili zlatou generaci. Chybí nám rozdílový hokejista, jemuž se povede v klíčový okamžik dát gól, nebo připravit branku pro ostatní.

Máme dobré, nadprůměrné mužstvo, ale není tam nikdo jako Laine (supertalent, který se loni výrazně podepsal pod mistrovský titul Finů). Nejsme jako Kanada, která má hned několik rozdílových hráčů. Přitom i takoví Švýcaři mají podobné typy, loni to byl Fiala (nyní útočník Nashvillu v NHL), letos Hischier.

Třeba u nás vyroste takový tahoun z Martina Nečase, ale ten věkem stále patří do osmnáctky a potřebuje ještě na sobě nechat narůst deset, patnáct kilo masa. Hvězdy nám zmizely i z NHL, dříve byli tři, čtyři Češi v nejlepší dvacítce tabulky produktivity, teď musíme být rádi za Voráčka.“



Pavel Richter, mistr světa z roku 1985

„Viděl jsem všechny zápasy, dokonce i ten noční s Kanadou. Až na poslední zápas to byla naprostá tragédie. Dělali jsme spoustu individuálních chyby a ty naše mužstvo potápěly.

Bývalý hokejový reprezentant Pavel Richter.

Při prvním střídání v prodloužení se Švýcarskem jsme chybovali a dostali jsme gól. Proti Dánsku se situace opakovala. To se nesmí stávat, obzvlášť u nejlepších hráčů.

Ještě bych se chtěl vyjádřit ke slovům Václava Varadi (Varaďa uvedl v rozhovoru pro Českou televizi, že proti Kanadě rozhodovaly maličkosti). Nesouhlasím s tím, že rozhodly drobnosti. Nemůžeme se bít do prsou, že jsme prohráli s Kanadou 3:5.“

Martin Hosták, majitel dvou medailí z MS

„Podle mě to nebyl ani kolosální úspěch, ani kolosální zklamání, podobný výkon se od naší dvacítky dal očekávat. S Kanadou i s Finskem jsme hráli dobře. Škoda zápasů s Dánskem a se Švýcarskem. Se Švédy jsme nestíhali, soupeř byl jasně lepší, přehrál nás a vedl 5:0. Dva góly v závěru už nic neřešily.

Martin Hosták

Mile mě překvapilo, jaký výkon podali kluci ve čtvrtfinále, bojovali, nezabalili to. Potěšilo mě to, kdybychom takhle hráli proti Švýcarům a Dánům, nejspíše bychom vyhráli.

Když srovnám současnou situaci s tou před pěti lety, tak vidím určitý pokrok. Stíhali jsme bruslařsky, za špičkou nicméně dál zaostáváme v zakončení. Góly paradoxně přišly proti Kanadě, ale jinak nás koncovka trápila.“