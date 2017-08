Ještě rok v Brně, nebo Carolina? Je to padesát na padesát, říká Nečas

Byl to jen ojedinělý start, nebo předzvěst dalšího brněnského dobrodružství? „Teď vážně nevím, je to tak padesát na padesát,“ opáčil útočník, který si stihl připsat gólovou asistenci.

Jak se vlastně váš start za Kometu upekl?

Agent přes Kometu a Carolinu domlouval, jestli bych si mohl zahrát aspoň jeden zápas. I když mám teď dvoufázové tréninky, tak to do mého plánu vůbec nevadí a byl jsem rád, že jsem si zase mohl zahrát před těmito fanoušky.

Jak se vám hrálo?

Musím říct, že asi pro všechny z nás byla nejlepší první třetina, jelikož jsme ještě mohli. Pak už jsme byli trošku zatavení, tréninků teďka bylo dost. Druhá a třetí třetina už od nás byly horší a trošku nám nejezdily nohy, ale naštěstí jsme to uhráli.

Připravujete se nyní s Kometou?

Doposud jsem trénoval s druhou skupinou, ve které je Michal Kempný a hráči, kteří byli zranění. Přímo s týmem jsem ještě netrénoval. Nevím, jak to bude dál.

Jak vypadá váš další program?

Teďka poletím do Finska s dvacítkou na turnaj čtyř a potom do Caroliny, kde máme turnaj a pak kemp.

Takže v Brně už si nezahrajete?

Těžko říct. Je možné, že se pak z Caroliny ještě vrátím zpátky sem. Těch variant je víc a opravdu teď nevím, jaká bude platit. Bude se rozhodovat hlavně v kempu.

Jakou variantu byste si přál?

Myslím, že každý by si chtěl zahrát NHL. Ale uvidíme až tam. Já se tam budu snažit přijet co nejlépe připravený, abych předvedl co nejlepší výkony. NHL je zase úplně jiný level než naše extraliga a musím se na to připravit hlavně fyzicky. Snažím se, makám na tom.

Jste ve spojení s Carolinou? Máte od ní nějaké „domácí úkoly“?

Jsem s nimi pořád v kontaktu. Psali mi skrz mé zranění, jak trénuju a tak dále. Asi by nebylo dobré, kdybych se před kempem zranil. Ale jinak normálně trénuju s kondičním Mílou Pecou a na ledě.

V Raleighu, kde Carolina Hurricanes sídlí, jste už týden pobyl. Jak se vám tam líbilo?

Je to taková dvakrát větší Praha, ale na Ameriku to není až tak obrovské město. Leží asi dvě hodiny od oceánu a dvě hodiny od hor, takže je to tam pěkné. Je to takové klidnější místo, za což jsem rád. Když jsem byl v New Yorku, tak tam je všechno chaotické, pořád stojíte v zácpách. Určitě jsem rád, že jsem zrovna v Carolině.

Martin Nečas vstupuje do NHL jako dvanáctka draftu, vybrala si ho Carolina. Českého mladíka vítá komisionář soutěže Gary Bettman.

Zajímala se o vás jakožto o první draftový výběr Hurricanes místní média?

Nějaké rozhovory jsem tam měl. V angličtině je to trošku jinačí, ale člověk si na to postupem času zvyká a už mi to přišlo normální. Musím říct, že když jsem pak dělal rozhovor v češtině, tak to bylo zase něco jiného a trošku jsem hledal slova.

Jak se vlastně srovnáváte s mediální pozorností?

Musím říct, že už jsem si na to zvykl. Ze začátku minulé sezony to byl trošku nezvyk, protože předtím jsem hrál ve starším dorostu, ale teď už je to taková normální rutina.

V Kometě nyní dostávají hodně prostoru mladí hráči. Dívají se na vás jako na někoho, kdo jim ukázal cestu?

Dneska už tady normálně hrají, ale minulý rok to tak možná trošku bylo. Bylo super, že jsem tady hrál celou sezonu, kluci to viděli a měli zase o motivaci víc. Mládež je tady výborná, kluci jsou dobří na ledě, ale jenom to nestačí. Důležitá je i kabina, musí být pokorní a chovat se slušně ke starším hráčům, což si myslím, že tady zatím platí. Mládež je tady určitě perspektivní a myslím si, že kluci budou dostávat šance.