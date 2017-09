Podešva je zpět. Je to náš mozek, říká trenér vsetínských hokejistů

„Udeřil v pravý čas,“ usmíval se trenér VHK Robe Vsetín Luboš Jenáček.

Podešva, který posledních šest sezon strávil především v dresu Znojma v soutěži EBEL, totiž v letní přípravě střelecky mlčel. Vytvořil si spoustu šancí, ale bez gólové koncovky. Povedlo se mu to teprve při ostrém startu nové sezony.

„Byla to haluz, ale i tak mě potěšila. Takový je hokej,“ upozornil 28letý útočník, který v minulé sezoně odehrál 20 zápasů v extraligovém Zlíně.

Podešva vyjel k prvoligové premiéře s céčkem na dresu. Tradiční kapitán Radim Hruška je na marodce, a tak trenéři Dopita s Jenáčkem vybrali jako náhradu jeho. Není se co divit. Má zkušenosti i vsetínské srdce.

„Na první ligu je to nadstandardní hráč. Když bude zdravý a bude dobře trénovat, měl by patřit k nejlepším,“ nepochybuje Jenáček. „Jeho výhodou je, že na ledě málokdy vyhodnotí situaci špatně. Dělá málo viditelných chyb, je to mozek hry.“

Ke gólu přidal Podešva ještě jednu asistenci. Šanci vylepšit svou bilanci dostane už ve středu v 17.30, kdy Vsetín opět nastoupí doma. Přivítá Karlovy Vary, které ještě loni hrály extraligu. „Kdybychom udělali nějakou bodovou šňůru, hned by se nám hrálo líp,“ přeje si.