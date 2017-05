Konkurence ještě poroste, míní plzeňský útočník Procházka

„Pro mě to byla skvělá chvíle, dostal jsem na ledě hodně prostoru,“ vzpomíná 23letý Procházka.

V devíti zápasech základní části stihl nastřádat čtyři góly a tři asistence, další přihrávku přidal v předkole play-off proti Vítkovicím. Po sezoně čekal, co s ním bude dál. A když mu v květnu zavolal plzeňský sportovní manažer Tomáš Vlasák, že příští sezonu odehraje v dresu Škody, ulevilo se mu.

Měl jste obavy, že vaše čekání bude delší?

Hlavně jsem doufal, že to takhle dopadne. V Plzni všechno šlape, jsem tady rád. Jednání bylo na agentovi a je pravda, že jsem nečekal, že se rozhodne tak rychle. Když mi pan Vlasák zavolal, byl jsem trošku v šoku. Ale moc příjemném.

Je člověk víc v klidu?

Přesně. Už teď vím, že to nebude jako loni, když člověk pořád nevěděl, kde bude hrát. Teď mám jasno, kde se od začátku přípravy budu rvát o místo v sestavě. A třeba ten prostor dostanu ještě větší.

Zatím je v přípravě jen část týmu, jak letní dril zvládáte?

Mně letní příprava tolik nevadí. Jen ty první dva tři dny, když jsme dělali testy a pak hned běhali do schodů, byl člověk rád, že druhý den vůbec vstal z postele.

Po letech z plzeňského hokejového léta zmizela kola. I to pro vás byla dobrá zpráva?

Já kola v přípravě nikdy nezažil. Jen jsem slyšel, že v Plzni to bylo pravidelně. Osobně jsem to hodně přivítal, protože kola by byla moje smrt. Jezdit s mojí váhou do kopců, to bych z něj spíš couval... (smích)

Kádr Plzně prochází velkou obměnou, bude jiný i boj o místo?

Konkurence určitě ještě vzroste, vedení chce přivést zkušené hráče. Tým bude zase kvalitní. Dělají to tady lidi, kteří hokeji velmi rozumějí. Hodně kluků odešlo, ale nikdo to nevnímá jako paniku. Postupně se tým kvalitně doplní.

Na vás bude, abyste navázal na povedený závěr sezony.

To dobře vím. A věřím, že budu ještě lepší než na jaře. Doufám.

Cítí člověk třeba už v červenci na ledě, že sezona bude dobrá?

Já to tedy nepoznám nikdy... (úsměv) První přípravné zápasy sice už něco naznačí, ale odhadnout něco předem je složité. Sezona je dlouhá a každý má fázi, kdy slunce nesvítí.