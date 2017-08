U porážky s Koreou bych byl nerad, říká plzeňský hokejista Procházka

Jak si v letních měsících užíváte trénink na ledě?

Neřekl bych, že si to zrovna užíváme. Horko je pořád, ale je to mnohem lepší než tahat pneumatiky na Rudě. Těšili jsme se na led, i když je to pořád hodně náročné.

Je příprava tady v Plzni jiná, než jste byl zvyklý ze Sparty?

Ne, ty začátky jsou všude stejné. V Praze to bylo hodně podobné, nevidím žádný velký rozdíl.

Závěr sezony vám v Plzni vyšel, ale teď přišla řada nových hráčů. Bude těžší udržet si pozici v týmu?

Určitě to bude těžší, přišli zkušenější hráči. Konkurence však musí být. Jenom tak se povede vytvořit dobrý tým, který dokáže udělat kvalitní výsledky.

Takže ji berete pozitivně?

Jasně, každého to vybičuje k lepším výkonům. Pro mě je to motivace, jsem zvyklý ze Sparty. A tady doufám, že si to svoje místo zase vybojuju. Budu se o něj rvát.

Může vám pomoct, že jste v Plzni strávil už část minulé sezony?

Nemyslím si. Příprava je dlouhá, přišli zkušení hráči, do mančaftu rychle zapadnou. Budeme na tom všichni stejně.

Vás teď čekají v přípravě České Budějovice a především pak korejský národní tým. Jak tuhle zajímavou konfrontaci vnímáte?

(usměje se) Těžko říct, trošičku se toho bojím. Nerad bych byl u porážky s Koreou. Ale ne, vážně. Bude to zajímavá konfrontace českého hokeje s asijským. Těším se.

Už jste se díval na soupisku soupeře? S kým se potkáte?

Já jsem sledoval jen jejich sestavu na onlajnech. Ale informace mám poměrně čerstvé. Minulý týden nastoupili na Spartě, kde hraje brácha a táta se na něho byl podívat. Tak jsem se ho ptal, jak hrajou.

A co říkal?

Že hrajou poměrně kvalitní hokej, takový zvláštní styl. Mají hodně houževnaté hráče, nebude to nic lehkého.