Na play-off tým máme, v útoku budeme silnější, věří olomoucký Vyrůbalík

Jaký smělý cíl vypustíte do světa letos, kapitáne?

Loni to bylo docela odvážné po sezoně, kdy jsme se zachraňovali v baráži, ale zase jsme zkušenější. Ovšem česká povaha je taková, že uspokojení je u nás vždy možné. Budeme v kabině apelovat na to, abychom stáli nohama na zemi. Poslední zápasy, i když to byla příprava, už něco napovídají. Kluci se snažili a uvědomují si, že kdyby nám utekl začátek, tak je strašně těžké to potom dohánět. Co si nahrajeme teď, už nám nikdo pak nevezme. Krize nás potkat může, ale věřím, že na play-off mužstvo máme, i kdyby to mělo být předkolo. Loni to byla pohádka. Teď je tým vyzrálejší.

I kvalitnější? Útok jste posílili poměrně výrazně.

Bavíme se o útoku, protože obrana zůstala stejná...

... obrana totiž fungovala dobře.

Fungovala, ale máme i zraněné. Alex Rašner se teprve bude vracet, takže kdyby někdo vypadl, tak se to bude muset řešit. Ale zase přibyl mladý Kuba Galvas, který loni s námi ještě nebyl. V zápasech se jeví dobře. Obrana vypadá, že se stabilizovala. A co se týče útoku, proběhly změny. Trenéři i vedení viděli, že nás tam bota tlačila více, ale není to jen o tom. Bránit musí i útočníci, nejsou tam jen na střílení gólů. Doufám, že když dáme víc gólů, nebude to tak, že budeme mít divoké výsledky. Pořád máme Braňa Konráda, který má i v přípravě dobrou formu. Martin Falter se snaží mu šlapat na paty. Gólmany máme taky super, jenom toho využít.

Bude hra Olomouce nápaditější?

Asi kvůli tomu ti hráči i přišli. Juraj Mikúš je opravdu šikovný na puku. Měli bychom být v útoku nebezpečnější. Může to někdy strhávat k tomu, že budeme hrát víc dopředu a nebudeme myslet na zadní vrátka. To je logické, ale budeme na to muset klást důraz, abychom nebláznili. Loni jsme věděli, že musíme hrát zezadu, že gólů nebudeme moc dávat. Letos jsme gólů v přípravě dávali daleko víc. Věřím, že v domácích zápasech, kdy budou fanoušci naším šestým hráčem, dokážeme dát víc branek než dvě tři. V útoku budeme určitě silnější.

Nešťastná srážka s Rácem Byla to pořádná pecka. Martin Vyrůbalík koukal jinam, Roman Rác také. A odnesla to lehčí váha. Po srážce se spoluhráčem na tréninku hokejové Olomouce utrpěl útočník Rác otřes mozku. „Bylo to cvičení, při kterém jsme se trochu křížili. Nedali jsme si pozor ani on, ani já,“ lituje Vyrůbalík zranění parťáka. „Nemohli jsme to čekat. Smůla, nedá se nic dělat. Ze začátku to vypadalo, že nic moc to nebude, ale víte, jak to je s hlavou. Mám nějaká kila,“ povzdechne si 95 kilogramů těžký bek. „Roman se zkoušel vrátit, ale zatím to asi není v optimálním pořádku.“ Podle informací MF DNES a iDNES.cz se už Rác cítí dobře, ale po neshodách s generálním manažerem Erikem Fürstem mu hrozí střídavý start v nižší soutěži.

Juraj Mikúš je útočník s mnoha starty na mistrovství světa či v KHL, ale dva roky kvůli zranění nehrál. Jak na vás zapůsobil?

Nejde do toho skočit rovnýma nohama, na ledě už byl před zkouškou u nás. Připravoval se jinde, ale individuálně a s kolektivem je rozdíl. Ze začátku se seznamoval, ale trenéři byli prozíraví, dali ho k bráchovi, jsou spolu odmalička a rozumí si. Jde to vidět i na ledě. Dostali k sobě Feru Skladaného, vytvořili slovenskou trojku. Kluci si sedli. Jejich přínos by mohl být v zápasech i rozdílový. Juraj je opravdu šikovný hráč, který má i zkušenosti. Sice dlouho nehrál, ale o to může mít větší chuť. Záleží na něm. Je dobrým klukem do kabiny. Na nic si nehraje, že by měl někde něco odehrané. Věřím, že nám určitě pomůže.

Zbraní Mory je parta v kabině. Posily do ní zapadly?

Jo, povaha hráče se při skládání mužstva v dnešní době řeší hodně. Je to zásadní kritérium. Top hráči buď v extralize končí, nebo jsou na Olomouc drazí, tak se musíte ubírat tímto směrem. Mužstvo by to ani nedovolilo, těžko by mezi sebe pustilo rušivý element. Je to tady takhle nastavené a myslím si, že to tak bude fungovat i dál.

Měl jste životní sezonu. Posbíral jste 22 kanadských bodů (8+14). Je taková forma udržitelná?

Je tu nová sezona. Minulá se nám povedla všem, mužstva už budou proti nám hrát trošku jinak – obezřetněji. Už to nemusí padat jako ze začátku, kdy jsem byl dokonce s pár góly nejlepším střelcem před útočníky. Tak se to sešlo. Ale budu rád, když budeme vyhrávat, pohybovat se kolem play-off a sezona pošlape. Kvůli tomu tam člověk je, má to céčko, a ne aby se hnal za body.

Opětovné překročení dvacetibodové hranice si za cíl nedáváte?

Já ne, to bych musel být mladý, abych třeba chtěl ještě někam odejít a body mi pomohly. Ale já jsem spokojený tady a chci, aby mužstvo šlapalo. O body mi vůbec nejde. Jen o ty do tabulky samozřejmě.

Ale zrajete jako víno, ne?

Cítím se dobře, tak doufám, že do toho něco špatného nevkročí a půjde to tak dál.