Mise splněna: rytíř Pekr dostal do herní pohody sebe i Třebíč

Když na konci listopadu přicházel útočník prvoligových kladenských hokejistů Matěj Pekr na šestitýdenní hostování do Třebíče, doufal že tento krok bude prospěšný pro všechny tři strany.

„Potřebuji restart, nakopnutí, abych byl do rozhodujících bojů po Novém roce připravený,“ hlásil osmadvacetiletý forvard. „Zároveň to beru tak, že chci svými góly pomoct Třebíči. Protože teď měla určitou krizi. Takže by to mělo prospět mně i týmu,“ sliboval si.

A na jeho slova došlo. V deseti zápasech, které Pekr za Horáckou Slavii dosud odehrál, nasbíral 11 kanadských bodů (5+6). Navíc bílé hvězdy ve shodném období sedmkrát vyhrály a jen ve dvou případech odcházely z utkání bez bodu.

V sobotu tým kouče Martina Sobotky podlehl v Ústí nad Labem 1:4. „Samozřejmě nás to mrzí, vždyť právě s Ústím nad Labem soupeříme o nějaké páté, šesté místo,“ uvedl Pekr. „Ale trošku nás zasáhla marodka, někteří hráči chyběli kvůli zranění a jiní odešli do Brna. Proto jsme do Ústí jeli v okleštěné sestavě,“ říká.

Šanci vrátit se na vítěznou vlnu budou mít třebíčští hokejisté v tomto týdnu, kdy se hned dvakrát představí v domácím prostředí.

„Ze začátku, než jsem do Třebíče přišel, pro nás byl problém získávat body na vlastním ledě. Teď se to trošku zvedlo,“ pochvaluje si Pekr. „Tím nechci říct, že je to moje zásluha,“ pokračuje s úsměvem. „Ale začali jsme trošku víc bránit. Dobré výkony z venkovních zápasů, kde jsme v defenzivě důslednější, jsme přenesli i do domácích utkání. A to byla asi hlavní změna, proč se začalo vyhrávat i doma.“ Také díky šestibodové vítězné sérii se Horáci postupně vyškrábali z jedenácté příčky tabulky až na aktuální šesté místo. Od pátého Ústí nad Labem je přitom dělí jen horší skóre.

„Posunuli jsme se do míst, kam Třebíč patří. Potenciál v tomhle mužstvu je, jenom to ze začátku sezony neuměli prodat,“ myslí si Pekr, který si krátký pobyt na Vysočině pochvaluje. „Řekl bych, že jsem se dostal do herní pohody. Určitě jsem tady víc vytěžovaný, než jsem byl na Kladně.“

Jenže mise v Horácké Slavii produktivnímu hokejistovi brzy skončí. „Původní domluva, na níž se zatím nic nezměnilo, byla do 14. ledna. V sobotu bych tak měl za Třebíč odehrát poslední zápas,“ říká Pekr. „Po něm si asi zabalím věci a pojedu do Kladna.“

Do Kladna se už těší, chce mít dlouhou sezonu

Jak se mu nyní bude z rozjetého třebíčského vlaku vystupovat? „Mrzet mě to samozřejmě bude, ale nic s tím neudělám. Navíc se do Kladna těším,“ přiznává. „Máme tam nějaký cíl, samozřejmě chci mít dlouhou sezonu,“ připomíná ambice Rytířů hrát baráž o extraligu.

„Nějaké menší loučení tady proběhne. Doufám, že spokojené budou všechny tři strany. Že to splnilo účel, se kterým jsem sem na ten měsíc a půl šel,“ věří.

Paradoxní je, že se Pekr do Třebíče brzy vrátí. Ale už jako soupeř. Ve středu 25. ledna bude chtít na Vysočině uspět právě s Kladnem. „Přijde mi to vtipné,“ usmívá se Pekr. „Když jsem přišel do Třebíče, za týden jsme hráli na Kladně. A musel jsem se tomu smát, přišlo mi to jako trénink,“ vzpomíná na prosincový duel. „Možná to budu mít stejně, když do Třebíče přijedu s Kladnem. Budu se muset soustředit na to, abychom zde vyhráli. Minimálně za tři body,“ směje se.

A třeba se od současného trenéra Martina Sobotky dočká podobného pokynu, s jakými ho do Třebíče vysílal kouč Kladna Pavel Patera.

„Četl jsem s ním nějaký rozhovor, ve kterém před vzájemným zápasem říkal, že by chtěl, aby Kladno vyhrálo 2:1 a já dal ten jediný gól Třebíče,“ líčí. „Skoro se trefil, dal jsem gól a Kladno vyhrálo 3:2. Tak možná byl s tímto výsledkem spokojený.“