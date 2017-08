Korejský gólman zchladil Spartu. Jdeme nahoru, hlásí hrdě Dalton

O co jde? Brankáři drží hokejku v ruce, kterou při hře s pukem chytí konec hole. Daltonova čepel je však zahnuta dovnitř, tudíž si musí před rozehrávkou přehodit hokejku na opačnou stranu. „Když jsem s hokejem začínal, hrával jsem v útoku a střílel pravačkou,“ vysvětluje brankář držení, které nemá mezi profesionály obdoby.

Jedenatřicetiletý Dalton si ke korejskému hokeji přičichl poprvé před třemi lety. S nápadem tehdy přišel jeho korejský kamarád v Kanadě. „Dlouho jsme to spolu řešili. Potom jsem obvolával víc a víc lidí, abych zjistil podrobnosti. Hrál jsem tehdy v Rusku a chtěl zkusit něco jiného. Řekněme trochu vstřícnějšího...“ Jakmile přišla šance na angažmá v týmu Anyang Halla, skočil po ní.

O účasti na olympiádě zprvu rodák z Clintonu v Ontariu nepřemýšlel, ani vedení mu nic neslibovalo. „Samozřejmě to ale občas někdo zmínil. Zároveň jsem cítil, že na mě spoléhají čím dál víc. A kdybych do toho nešel, vzali by prostě někoho jiného.“

Korejský život naprosto splnil Daltonova očekávání. Navíc si spravil zahořklý dojem z ruského Nižněkamsku, kde si zahrál i s českým útočníkem Petrem Koukalem. „Nemůžu si stěžovat. Oproti Rusku můžu říct, že život v Korey je pro člověka ze Severní Ameriky mnohem pohodlnější. Lidé jsou tam pohodoví. No a cestování není tolik úmorné,“ naráží na nekonečné přelety v KHL.

Neúčast hráčů z NHL pod pěti kruhy je pro Daltona lehkým zklamáním, ovšem uvědomuje si větší šanci na vyrovnaný turnaj. „Týmy ale budou pořád silné. Vždyť třeba takoví Švýcaři ztratili možná jen dva hráče,“ mapuje olympijské soupeře.

Sezona, jakou Korea ještě nezažila

Nyní ho s celým týmem čeká perný rok, vždyť kromě domácí olympiády se Jižní Korea představí také v elitní skupině jarního mistrovství světa. I proto se Korejci konfrontují s celky z evropského kontinentu. „Rozdíl oproti hokeji v Asii je pochopitelně nesmírný. Už díky proporcím hráčů,“ naráží se smíchem na pověstnou drobnost Asiatů. V týmu je kromě něho ještě několik pořízků původem z Kanady. „Ještě bychom ale potřebovali nějakého do útoku!“

Přípravný zápas v Holešovicích zdobila na léto slušná kulisa, vysoké teploty ale hráčům zavařily. „Led byl příšerný. Obecně nejsem na tak vysoké teploty zvyklý. A navíc jsem byl za léto teprve potřetí na ledě, což mi taky na výkonu nepřidalo,“ líčil po utkání se Spartou Dalton.

Stejně jako on se i celý tým minutu po minutě zlepšoval, nakonec z toho byly dva body pro družinu kouče Jima Paeka v rámci Mountfield Cupu. Hrdina Dalton si odnesl vrtačku pro nejlepšího hráče týmu, i když hlasatel označil celek jako reprezentaci Severní Korey... „Musíme si jako tým sednout. Sice jsou tu pořád vesměs stejní kluci, ale je zkrátka léto a my se potřebujeme vrátit do naší nejlepší formy.“

Tým Jižní Korey se přesune do Hradce Králové, kde se v rámci přípravného Mountfield Cupu utká ještě s domácím týmem a pardubickým Dynamem.