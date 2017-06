Fantom hokejového play-off? Murray se vyrovnává největším legendám NHL

Jevgenij Malkin to řekl za všechny hráče Penguins: „Matt je neuvěřitelný.“

Murray, třiadvacetiletý gólman, který začínal kvůli zranění play-off na střídačce a zůstal na ní až chvíle, kdy začalo být Pittsburghu úzko, chytá skutečně fenomenálně.

Čísla nelžou.

Dosud kryl 94,3 % střel soupeřů a průměrně inkasoval jen 1,54 branky na zápas. To on je důvod, proč protivníci mohou Crosbyho partu přestřílet a stejně nakonec odejít do kabiny jako poražení.

Jak píše USA Today, Penguins jsou s Murraym lepším týmem než s Marc-Andrém Fleurym, zkušenějším z pittsburského gólmanského dua.

Přitom by se dalo očekávat, že v play-off bude mužstvo klidnější a výkonnější se starším, protřelým brankářem mezi třemi tyčemi.

Jenže Murray druhý rok za sebou trhá stereotyp na cáry a ukazuje, že je mimořádným talentem s vítěznou mentalitou a vyzrálou psychikou. Vždyť už loni vyhrál 15 z 16 zápasů, které Penguins potřebovali k titulu.

Vyrovnal tak nováčkovský rekord slovutné kanadské legendy Patricka Roye, známého bouřliváka Rona Hextalla a Cama Warda, klubové ikony Carolina Hurricanes.

A teď zase září.

Klid zakódovaný v DNA?

„Je tak vyzrálý a klidný. Mnohem více, než by se dalo v jeho věku čekat,“ tvrdí o něm obránce Ian Cole. „Nikdy není nervózní,“ přitaká Malkin.



Tyto kvality u Murrayho si u něj považuje také pittsburský kouč Mike Sullivan.

„Je mentálně silný. Nevím, jestli za to máme poděkovat jeho rodičům, zda to má zakódované v DNA, ale nic ho nerozhodí. I když dostane gól, hned se zase soustředí na hru a nenechá se tím ovlivnit v dalším průběhu zápasu,“ žasl.

Kdo ví, jestli má Murray povahu po rodičích, právě jim ale patří vlajky na jeho masce. Matka pochází z Nizozemí, otec zase ze Skotska. Odtud pochází i jeho příjmení. „Na rodiče myslím před každým zápasem,“ tvrdí.

Sám má dvojí občanství, kanadské a nizozemské.

Pro Pittsburgh se stal darem z nebes, Murrayho si před pěti lety zajistil klub z „Ocelového města“ ve třetím kole draftu a pak se jen radoval, že trefil jackpot.

Murray od té doby letí jako kometa. Sbíral individuální ocenění v juniorské lize i ve farmářské AHL. Tu ohromil natolik, že předloni dostal trofeje pro nejlepšího nováčka, gólmana a společně s Jeffem Zatkoffem pro tandem, který inkasoval nejméně branek z celé ligy.

Navrch se blýskl zbořením rekordu v neprůstřelnosti, neinkasoval přes 300 minut.

Procházíte ulicí Matta Murrayho

Roli zelenáče zvládl loni i v NHL. Jako by ho nedokázalo nic rozhodit, zaskočit. Když na jaře zvedal Stanley Cup, už se živě spekulovalo, že Pittsburgh může klidně vyměnit populárního Fleuryho.

Dříve nedotknutelného.

K výměně nakonec nedošlo, nicméně i to, že během oslav nakrátko pojmenovali jednu z pittsburských ulic po Murraym, naznačilo, že žezlo se přesouvá do jeho ruky.

Po této sezoně by ho mohl třímat už definitivně.

Obzvlášť pokud Murray vyhraje pro Penguins další dva mače a pomůže jim k obhajobě titulu. Něco takového by NHL zažila po dlouhých 19 letech.

Dějiny psal už druhou výhrou nad Nashville Predators. Stal se teprve třetím brankářem v historii NHL, který vyhrál 20 z prvních 28 zápasů. Vyrovnal se Royovi, vítězi čtyř Stanley Cupů a majitele řady gólmanských play-off rekordů, a Billu Durnanovi - další legendě Montreal Canadiens.



Takhle Murray září ve finále Stanley Cupu:

Murray zatím kráčí v jejich stopách. A kdo ví, zda nejsme u zrodu jedné z vůbec největších brankářských kariér.



Úspěchy má díky talentu i charakteru. “Je jedno, jestli vedeme, nebo prohráváme, na mé práci se nic nemění. Prostě mám zastavit puk,“ tvrdí.

Zatím ho zastavuje podstatně úspěšněji než jeho finálový sok Pekka Rinne.