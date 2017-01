Calgary ztrácí pozice. Frolík: Dostáváme hodně gólů a nevěříme si

Úterní porážka v Montrealu znamenala pro Flames čtvrtou prohru za sebou, včetně posledních dvou zápasů s bídným skóre 1:9.

„Nehrajeme dobře do obrany. Dostáváme hodně gólů, ty poslední čtyři zápasy jsme prohráli, tak to není ono. Je vidět, že už si pomalu ani nevěříme a to sebevědomí tam není,“ popisuje Frolík ve video rozhovoru pro iDNES.cz.

Sám dal gól při čtvrteční porážce 3:4 s Nashvillem a s 12 trefami je třetím nejlepším střelcem týmu v této sezoně. Jenže v posledních utkáních marně pálí i on - v Montrealu se neujala ani jedna z jeho čtyř střel na branku.

„Gól jsme dali až ke konci zápasu a před tím (v Torontu) jsme nedali ani jeden. Musíme to nějak otočit, máme ještě jeden zápas před All-Star pauzou. Doufejme, že to otočíme tam a pak si odpočineme,“ věří český útočník, který stejně jako ostatní musel po utkání s Canadiens poslouchat kritiku vlastního kouče Glena Gulutzana.

„Byli jsme ubozí. Žádný boj, žádná snaha o zvrat. Naše hvězdy neudělaly nic. Potřebujeme někoho, aby za to vzal,“ hodnotil trenér Calgary.

Prosinec přitom Flames zahájili pěti výhrami za sebou. A ze 13 utkání v měsíci jich 10 vyhráli. Díky tomu se stále drží na posledním postupovém místě v Západní konferenci.

„Tam bylo vidět, že si to trochu sedlo. Noví trenéři, gólman nám zachytal. Bylo to pro nás dobré období, ale teď to poslední čtyři zápasy není ono a my se musíme vrátit k té naší hře, kterou jsme hráli koncem prosince a začátkem ledna,“ nabádá Frolík. „Musíme to zlomit a začít vyhrávat. Jinak nám boj o play off může rychle utéct.“