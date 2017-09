Polízanice, hubnutí, teď první nula. Litvínov velebí Petráska v brance

„Pokladník na mě hned houknul, ať se stavím a zaplatím do kasy. Já ale ani nevím, kolik nula stojí, když je moje první,“ usmál se gólman po výhře 2:0 nad Libercem. V úterý Verva nastoupí znova doma, od 17.30 hostí Hradec Králové.

Berete nulu hned ve druhém kole jako velké zvýšení sebevědomí?

Určitě jsem rád, nemůžu říct, že ne, protože minulý rok mi asi třikrát utekla v posledních minutách. Ale i kdybychom vyhráli 2:1, budu rád, že jsme bodovali. Máme těžký los. Musím to zaťukat, na Liberec se mi docela daří, moc gólů mi nedal. Od druhé třetiny jsme hráli fakt výborný hokej. Soustředěný výkon. Tři body jsme potřebovali, abychom se uklidnili a neuteklo nám to hned na začátku sezony.

Ke konci první třetiny Liberec tlačil, vyčinil jste spoluhráčům?

Já nejsem typ, abych lítal po kabině a po někom štěkal. Jednou podržím tým já, pak musí tým podržet mě. Je to spolupráce. Během zápasu se soustředím sám na sebe.

Jak jste se oklepal z pěti gólů v Plzni? Plno šancí jste ještě chytil.

Byl paradox, že jsem dostal bůra, ale plno lidí mě chválilo. Což je takové divné, protože nikdo nemá z porážky dobrý pocit, zvlášť z porážky 1:5. Ty pozitivní ohlasy mě uklidnily. Náš trenér gólmanů Ori (Zdeněk Orct) nám říká, že je jedno, jestli jsme v předešlém zápase dostali pět gólů, nebo vychytali nulu. Že musíme nastoupit i do dalšího utkání pokorně, chytat hlavně pro svůj pocit, soustředit se na každý puk. A my se to snažíme dělat.

Jak se na startu sezony cítíte?

Rychta v Plzni mě posadila zpátky na zem, ale jinak se cítím pořád stejně dobře. Jsem rád, že už se hraje na plné pecky, přípravu úplně nemusím. Stačily by mi tři čtyři zápasy, letos jsme jich měli hodně.

Vás ale zabrzdilo zranění.

Na kyperském soustředění jsem si hned druhý den při fotbale utrhal vazy v kotníku a měl jsem šest týdnů sádru. Zase jsem měl polízanici před sezonou jako minulý rok. Když jsem měl nohu v sádře, tak jsem byl tak vytočený, že jsem si zapomněl dát nový nástřik na helmu. Pak jsme se do toho s kondičním trenérem Ondrou Ježkem obuli, shodil jsem pět kilo, což jsem potřeboval, a cítím se výborně.

Napadlo vás po těch lapáliích, že budete jednička?

Nenapadlo. Ale nemyslím si, že něco znamená, že jsem sezonu začal. Asi se budeme nějak točit, jak to tady vždycky bylo.

Jak vycházíte s Pavlem Kantorem, který přišel místo Januse?

On je v pohodě kluk, zapadl výborně, žádný problém není. Bavíme se o chytání, probíráme hokej. Je vyšší než já, takže musím být o krok víc před brankovištěm než on, protože zabere víc místa. Ale trénujeme s Orim všechno stejně.