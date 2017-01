V Gulašim ožívají vzpomínky na Spartu: Zažil jsem tam skvělé tři roky

Jeho vzpomínky ožívají. Brňané v úterý od 19 hodin hostí Spartu, bitva proti velkému rivalovi se hraje v den osmdesátiletého výročí založení nejvyšší soutěže v tuzemsku.

A očekává se, že šlágr kola (vysílá ČT sport) nabídne parádní tečku za slavnostním dnem. Utká se třetí tým s pátým, pro brněnské fandy hostující rudá barva mnohdy funguje jako dráždidlo. „To je všude. Kór když Sparta přijede na Moravu, je to velký extrém,“ mávne rukou Gulaši. „Když je člověk ve Spartě, musí počítat s tím, že je pod tlakem a soupeři ho nenávidí.“

I obětavému zadákovi, který Kometu posílil před letošní sezonou, bleskne hlavou, co si všechno v dresu s „S“ na hrudi musel vyslechnout. A líbezné sonety to nebyly. „Vyhrocená atmosféra mně sedí. Osobně mě to nakoplo, ale nemůžu mluvit za ostatní,“ podotýká rodák z Ostravy.

Působení ve Spartě Gulašimu může sloužit jako ideální průprava. Vždyť jeho brněnští kolegové z týmu často tvrdí, že právě proti favorizované a našlapané Kometě se nyní chce každý vytáhnout.

„Zápasy mají úplně jiný náboj,“ pokývne bek. „Ale teď už bude každý duel těžký. Od Nového roku začínají šlapat týmy do play-off. Během ledna a února se může stát cokoliv, ale my chceme být stoprocentně v prvních třech týmech.“