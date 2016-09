Jordána při zápase hlídal mikrofon. Nadávky naštěstí vystříhali, říká

Dominují totiž poznatky, které probírá povětšinou se Zbyňkem Michálkem, svým parťákem z obrany.

Že by se ale kvůli mikrofonu při utkání hlídal? To ne. Zápasová euforie vás pohltí a vy zapomenete, že máte něco připnutého na vestě. A Jordán se usmívá: „Do televize nemohou dát nadávky, ale samozřejmě k hokeji patří a všichni počítají s tím, že kolem sebe nechodíme v rukavičkách.“

Potíž byla trošku v tom, že video natáčeli Američané, a tak si museli v Torontu sehnat českého „cenzora“, který případné vulgarismy najde. Bylo jich však v původním sestřihu jen pár.

Ty anglické už možná byly předem smazány, protože Jordán a spol. mluví na ledě - z logiky věci - mnohdy dvojjazyčně. „Když se snažíme povzbudit v kabině nebo na střídačce, tak samozřejmě mluvíme česky. Když se ale dostaneme do nějakých soubojů s protihráči nebo se bavíme s rozhodčími, tak je to v angličtině. V tom sestřihu je ale spíš čeština, jak se bavíme na ledě nebo na střídačce se spoluhráči, jak budeme hrát.“

Jen ho mrzí, že tentokrát byli diváci ochuzeni o vtípky. Při zápase, který skončil nášupem, logicky žádné nepadaly. Do sestřihu se však dostala jeho šarvátka s Kanaďanem Getzlafem, byť zůstala neokomentována. „Byl jsem tam s ním v kravatě a ani nemohl mluvit. Pak jsem sice něco říkal, ale to už na tom videu není.“

Český obránce Michal Jordán (vlevo) v souboji s Mariánem Hossou, který zastupuje tým Evropy.

Nechme ale videa. Jordán je spolu s Jakubem Nakládalem jedním ze dvou českých hráčů, kteří stále nemají kontrakt na nadcházející sezonu. Prý nabídky z NHL jsou, on však říká: „Jsou dvoucestné, na což se mi už nechce přistoupit. Takže to dopadne asi tak, že zvolím návrat do Evropy. Nic konkrétního tam zatím nemám, řeší to agent. Já se teď chci tady soustředit na poslední zápas, ať ho zvládnu já i tým a vyhrajeme. Už i kvůli fanouškům, kteří vážili cestu, a je jich tady hodně.“