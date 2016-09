Kempný shání před chicagskou misí obleky. Nechce odletět jako buran

Jeho kariéra nezaznamenala strmý pád. Naopak. Už za pár dní se hodonínský rodák, jenž poslední sezonu strávil v ruském Omsku, vydá za největšími zážitky ve své krátké hokejové kariéře.

V neděli vyrazí Kempný do Prahy na sraz národního týmu před Světovým pohárem, v polovině září ho čeká prestižní turnaj v Torontu. Od Ontarijského jezera se následně přesune 800 kilometrů západně k tomu Michiganskému.

Na kempu slavných Chicago Blackhawks, se kterými na jaře český bek podepsal roční kontrakt, se pokusí prosadit do vysněné NHL.

„Začíná to na mě všechno doléhat, musím shánět různé věci, lítat po obchodech, kupovat obleky,“ povídá Kempný, jenž se s Chicagem seznamoval v červenci na týdenním pobytu.

„Viděl jsem kluky, v čem tam chodí. Musím taky trošku reprezentovat. Nechci tam odletět jako buran,“ usměje se reprezentační zadák. „Bavil jsem se i s Martinem Eratem, který mi doporučil, abych si koupil aspoň čtyři obleky.“

Zatímco čerstvá hvězdná posila Komety odehrála v NHL přes 900 duelů, Kempný se do zámoří dostal přes domácí ligu a Rusko. „Nevím, jestli jsem vzor, ale je vidět, že i přes naši extraligu vede cesta do světového hokeje,“ říká Kempný. „Doufám, že se prosadím i v té nejlepší lize. Teď to ještě říct nemůžu, ale udělám pro to maximum,“ slibuje.

Vousatý mladík už se dokázal vypracovat mezi klíčové reprezentační beky, zahrál si na letošním světovém šampionátu v Rusku.

Jeho jméno se také senzačně objevilo v úvodní šestnáctce vyvolených, kterou kouč Josef Jandač počátkem března nominoval na Světový pohár. „Abych pravdu řekl, začínám to trochu cítit,“ přiznává nyní Kempný. „Nervózní zatím nejsem, ale jak se to bude blížit, bude to asi jen horší.“

Přitom český výběr, který do turnaje vstoupí 18. září proti favorizovaným Kanaďanům, patří podle zámořských novinářů k největším outsiderům. „Když vidím ostatní soupisky, asi se dalo čekat, že to tak bude,“ říká smířlivě Kempný. „Ale ani my nemáme špatný tým. Můžeme překvapit.“

Bývalý bek Omsku přes léto zesílil, přibral tři kila, piloval střelbu, chystal se na užší kluziště.

A už na Světovém poháru, který se koná po dvanáctileté odmlce, se může předvést svému novému zaměstnavateli. „Chicago tam bude mít určitě svoje lidi a budou mě sledovat, ale tohle neřeším,“ říká.

I když si to nepřipouští, vlastně už v Torontu začne jeho mise do NHL. Do zářivé soutěže těch nejlepších. Do blyštivé společnosti, kde se nosí (většinou) honosné obleky. „Já je nosím nerad,“ oklepe se Kempný.

Ale když by si ho musel v říjnu obléct, určitě by mu to nevadilo.